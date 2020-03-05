藥師：600片口罩日配售量已達承受頂點 擔心…

台南藥師公會前理事長邱昇4日在廣播節目接受前立委高思博專訪，娓娓道出基層協助防疫的甘苦歷程，建議政府擬訂決策時，應先充分與藥師界溝通，做好配套措施，才能事半功倍。

邱昇說，口罩每日配售量提升到6百片之後，藥師們的承受能量已到達頂點，大家很擔心後續若出現缺藥問題，將無餘力因應。為此，高思博建議，社區藥局一旦缺藥，將導致慢性病患者被迫重回醫院領藥，防疫恐現漏洞，政府應比照口罩盡早調配藥品市場的供應秩序。

邱昇是高思博的堂姊夫，多年前政府推動醫藥分業時，扮演重要的推動角色。他經營社區藥局47年，日前也代表藥界基層發聲，讓民眾了解藥師的辛苦。高思博在青春電台「爆報台南午餐約會」節目中訪問邱昇，探討口罩實名制的原委。

邱昇說，社區藥局大致分3種，包含一名藥師執業的門前藥局、複合式藥妝藥局和傳統專業藥局，政府多變的措施難免讓基層應接不暇，民眾也霧煞煞。他指出，口罩實名制三波作業，由於數量的限制和各類社區藥局的人力、營業時間影響，各自出現不同的現象；因他有家人協助，得以克服，將亂象降到低點，許多同業沒那麼幸運，而覺有些疲累。

邱昇認為如果政府在每一波作業之前，能事先與藥師公會全聯會取得共識，統一調控津貼、人力、耗材等難題，服務品質就會較整齊。