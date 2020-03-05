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遠航大量解雇528人 資遣費、欠薪恐由墊償基金代墊
遠東航空去年底無預警停飛，今年初遭民航局廢止民用航空運輸業許可證，遠航今證實已簽下大量解雇計劃書，並通報台北市勞動局，預計解雇528人，由於遠航財務狀況不佳，名下僅剩些許土地與房舍，積欠薪資、資遣費等恐將由墊償基金代墊。勞動部官員表示，目前最重要的是勞資雙方啟動大解協商。
勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，遠航預計解雇528人，全部都是勞退新制員工，因資遣費涉及每個員工的年資，目前首要是進行勞資協商，墊償基金申請已屬於後端作業，墊償部分包括遠航積欠員工3個月薪水、資遣費等。
王厚偉強調，墊償制度事由事業單位雇主按月提繳，由所有企業一起承擔風險，墊償基金代墊後，債權第一順位會是勞動部。
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