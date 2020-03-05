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基層診所業績掉 要求漲診察費、減稅、補足物資

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署長李伯璋表示，就醫民眾減少，醫療院所申報點數就少了，但「我們不會讓醫界不好做事」，健保署會精算去年核定的費用，按照去年同期的費用去給付，幫助醫療人員。 本報資料照片
健保署長李伯璋表示，就醫民眾減少，醫療院所申報點數就少了，但「我們不會讓醫界不好做事」，健保署會精算去年核定的費用，按照去年同期的費用去給付，幫助醫療人員。 本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒，國人就醫行為改變，國內基層診所面臨營運壓力，今提出三大訴求要求政府正視，以免基層在疫情中先倒下。中華民國診所協會全聯會副理事長蔡昌學表示，疫情衝擊下，感冒相關科別業績砍一半，皮膚科、骨科也掉了三成，盼政府調升診察費與診療費1、減稅、補足N95口罩等防疫裝備。

衛生福利部全民健保署署長李伯璋表示，就醫民眾減少，醫療院所申報點數就少了，但「我們不會讓醫界不好做事」，健保署會精算去年核定的費用，按照去年同期的費用去給付，幫助醫療人員，不會因為病人少就拿到的錢就少，收入部縮水。

另針對防疫的額外支出，行政院日前通過之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，600億當中有169.6億元是由衛生福利部編列，辦理應變醫院整備與隔離收治、防疫物資徵用及採購；發給接受居家隔離、檢疫者及其請假照顧之家屬防疫補償金、集中檢疫場所人員津貼；購置新型冠狀病毒檢驗試劑、耗材、儀器設備、研發疫苗及治療藥物、緊急準備金等。

李伯璋強調，健保總額是經過國發會和健保會精算後核定的，總額固定之下，申報點數減少，點值就會提高。現「在是一個好機會，大家不用再衝量」，病人少看一點，不用那麼累也可以有一樣的收入，其實不需要煩惱這麼多。

健保 疫情 新冠肺炎

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