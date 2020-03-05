獨／疫情又急又快！東區「朕店麻辣鍋」3月底熄燈　

受到新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊台灣各大小餐廳的經營。鄰近捷運國父紀念館站的「朕店麻辣鍋」於3月5日在官方粉絲頁宣佈，預計將在3月底熄燈落幕，結束約3年半的營業時光。聲明中也指出「疫情來得又急又快，讓我們有點措手不及。」

採單點制的朕店麻辣鍋，開業於2016年9月，屬於台北市麻辣鍋界的新血。店內的特色之一，就是充滿花椒香氣的湯底，並且提供有Prime等級的多款牛肉盤、究好豬，以及數款手工丸餃類。目前臉書累積有3,600多個讚，google上也有超過350則評論，平均獲得4.2分。

自2月中旬起，朕店接連宣佈調整公休日、提供外帶獨享餐，善盡防疫工作等等方案，顯現出在疫情下的經營壓力。但在3月5日，官方發表申明，在無法預知詭譎的疫情發展以及多重因素的考量之下，計畫在3月底結束營業。粉絲們也表示「我好驚訝喔喔喔～你們超好吃ㄟ」、「希望再次回歸」、「太可惜了」

除了新生代麻辣鍋店，不少老字號名店也難逃疫情波及。包括20年歷史的台北祥福餐廳、30幾年歷史的高雄祥鈺樓、渝香園，近期也都紛紛做出拉下鐵門的宣告。甚至由澳門最大餐飲集團在台北101所經營的「十二粵」高級粵菜餐廳，也傳出資遣員工、悄悄歇業的訊息，顯示出疫情對於餐飲業的重大傷害。