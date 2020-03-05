阿里山花季10日登場 將實施交通管制 民眾務必遵守

阿里山花季將自3月10日登場至4月10日，嘉義縣警察局將配合交通部公路總局在台18線執行交通管制措施，嘉義縣警察局提醒，花季期間將吸引大量人車潮上山賞花，將加強台18線沿線交通疏導工作，同時嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛等行為，以確保交通安全，提供最順暢交通環境。

重點疏運期為疏運日期3月14、15、21、22、28、29日及4月2日至5日，共計10天規畫旅客總量管制， 團客採網路預約入園制，需至嘉義林區管理處團體遊客分流入園預約系統中登記預約，憑證至台18線29公里過五虎寮橋300公尺處，購票入園，重點疏運期間大客車管制時段為上午6點至12點。

散客請搭乘大眾運輸工具及轉乘接駁客運前往，重點疏運期間小客車管制時段為上午6點至11點， 針對從嘉義端沿台18線上山小型車，除持相關證明文件（如通行證、工作證或住宿證等）及特殊情形（如婚喪喜慶等）外，禁行台18線65.4公里(湖底)至88.2公里路段。

轉乘接駁車民眾，可先至全家、萊爾富等便利商店購票系統畫位購票，再至台18線61公里旁，樂野服務區轉乘客運上山，此處規畫有停車格510格，61公里樂野服務區300格及後方空地210格，供民眾轉乘停車使用。