客委會預算不足？ 主委：再少都能做事

「不能因為預算少就不要編！」客委會主委李永得5日在立法院就紓困預算進行審查時，大聲反擊國民黨立委鄭正鈐的質疑。鄭正鈐先表示，「1.8億的預算過少，做不了什麼事，不如轉給教育部併用。」引發李永得不滿反駁說，再少的預算都有助於客庄增加生意機會。

立法院5日持續進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」聯席審查，客委會提出客庄振興計劃預算1.8億，遭到國民黨立委鄭正鈐質疑金額不足，恐導致成效不彰，主委李永得回應表示，「錢當然是越多越好，但計劃是根據過往專案所擬定，當時也成功吸引民眾到客庄消費。」

「客委會的預算計劃為1.5億，能吸引22萬人、帶來5億的商機？」鄭正鈐指出：「計劃分2年來執行，算起來70個重點發展區一年大概只有1571人，平均一天大概只有4.3人去，不知道這樣要怎麼振興？」李永得則回應，計劃參照去年推出的369專案，當時受到客庄店家評為「史上最有感」政策。

「扣掉0.18億的行政費用僅剩1.32億，也許不一定要提出預算？」鄭正鈐質疑表示，「不如將預算讓給教育部，可以在防疫優先的概念下幫助更多的學生。」但隨後遭到李永得大聲反駁：「這個說法我非常不同意，我很尊重防疫，但不能這樣就說轉移我們的預算。」

隨後2人開始言語交鋒，李永得結尾時氣得大呼說，「歡迎委員來共同檢驗成果。」李永得早前曾在答覆國民黨立委林思銘的質詢時表示，針對紓困振興預算，客委會規劃發放電子券，目的是要振興客庄微型企業，從發行消費到核銷都以數位處理，幾乎是零成本。

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