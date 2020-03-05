張綱維欠薪3個月確定大量解雇 5月24日生效解雇528人

AKIRA，去年六月的一則婚訊讓這個名字一躍成為熱搜詞。成為國民姐夫的他，不僅是日本J-Pop天團EXILE創始成員，歌唱舞藝俱佳，並身兼時尚模特兒及演員等角色，活躍於世界舞台。不僅如此，外型瀟灑高挑挺拔，對穿搭自有一套哲學的他，幾年前受到國際時裝品牌青睞，成為首位亞裔代言人，更經常穿著正裝帥氣出席公開場合，適逢三月號紳裝專題，我們當然不能錯過這麼一位與《GQ》形象如此對味的完美先生，特地赴東京和他見上一面。

2020-03-05 15:42