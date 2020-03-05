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張綱維欠薪3個月確定大量解雇 5月24日生效解雇528人
遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，在今天第三度積欠員工薪資後，董事長張鋼維終於簽下事業單位大量解僱計畫書，正式宣告無法繼續營運，預計在5月24日解雇528人，遠航稍早也證實此事。
根據計畫書內容，解雇理由為公司持續虧損、資金籌措困難，民用航空運輸許可證遭民航局廢止，停止飛航，地勤代理業務依約終止，無法繼續營運。
至於解雇人數，計畫書說目前雇用員工總數男315人、女213人，共528人。
對此遠航說，公司已向台北市勞動局完成大量解僱申報作業。後續將依法辦理勞資協商、申請勞動局歇業認定及工資墊償申請等作業。
消息一出，就有知情人士表示，原先遠航員工逾千人，但張鋼維採拖延政策，拖了三個月，都不發薪水，也不簽大量解雇計畫書，到今天這節骨眼才簽，等於省了500餘人資遣費，估計至少有5000萬元。
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