快訊

日本「推遲」習近平4月訪問：中日防疫的外交謀算？

新冠肺炎增2確診！案39接觸者及菲國境外移入 累計44例

疫情衝擊產業恐長達半年 企業防疫指引出爐

中央社 / 台北5日電

新冠肺炎疫情延燒，，疾管署今天公布企業防疫指引，提出員工健康監測、異地辦公等建議，呼籲企業定出計畫及演練，並評估一旦疫情進入「持續性或廣泛性社區傳播」階段，生產營運面臨斷料、延遲出貨等影響，恐影響2個月至半年。

衛福部疾病管制署今天公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」，由於新冠肺炎是全新的傳染病，相關特徵都還在研究中，很難評估感染規模、重症人數以及死亡人數，國內疫情雖在可掌握範圍，但中國大陸及其他國家疫情影響，部分製造業或服務產業經營已陸續遭受衝擊。

這項指引除針對「零星社區感染」、「持續性或廣泛性社區傳播」等2階段訂定不同影響評估及建議，也呼籲企業制定持續營運計畫、成立專責單位、指定人員擔任應變負責人，並確認消毒、員工健康監測、重要任務調整、辦公室空間規劃，更重要的是適時演練來確認計畫可行性。

該指引指出，目前台灣仍處於「零星社區感染」階段，可能因員工接觸史、旅遊史遭隔離衝擊企業人力，因旅遊警示無法出差、延遲出貨等影響業務推展，因交通運輸減班、停止導致原物料斷貨或收貨延遲影響生產營運。

防疫建議上，企業應鼓勵有發燒或急性呼吸道症狀的員工在家休息，員工上班時出現發燒或急性呼吸道症狀應安置於獨立空間，並協助就醫、返家，生病員工應配戴口罩；工作場所也應提供肥皂、清水或酒精性乾洗手，定期清潔工作場所物品如桌面、門把、電梯按鈕等，至少開一扇窗戶，保持空氣流通。

雇主應避免指派員工前往中國等疫區，改採視訊或電傳等其他方式來維持營運經營，或與勞工協商調整工作地點及內容，企業也應擬定遠距辦公、異地備援、替代供應鏈等方案。

不過，一旦疫情進入「持續性或廣泛性社區傳播」階段，公司可能因出現確診個案或群聚感染，導致大量員工及家屬遭隔離、辦公場所封閉，衝擊人力；業務推展可能因航班停飛或減班等影響被迫中斷，產線也可能因此停擺；生產營運方面可能面臨斷料、延遲出貨等影響公司財務週轉，恐影響2個月至半年。

防疫建議上，企業應落實個人及工作場所衛生管理，紀錄員工健康狀況、測量體溫等，有發燒或呼吸道症狀應儘速就醫、勿上班，婉拒有發燒或呼吸道症狀訪客進入公司；當公司出現確診個案，應由經訓練、穿戴防護裝備者確時消毒，與確診個案有共同活動範圍的員工應戴口罩上班並落實洗手。

此外，也應建立異地辦公機制、減少同時上班人數或研議在家上班辦公方案，讓員工座位保持適當間距，將員工間及與客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔，取消前往其他國家的非必要商務差旅以及大型集會、會議；企業可進行必要職能的人員交叉培訓，以便關鍵成員請假時得以維持運作。

疫情 發燒

延伸閱讀

成大醫院防疫再升級！住院病患訪客限1人

燦坤攜手防疫 推茶樹乾洗手凝膠滿額活動

竹檢加強防疫 掌握通緝犯等旅遊就醫史

攜手防武漢肺炎 黃偉哲郭信良合拍拱手不握手短片

相關新聞

基層診所業績掉 要求漲診察費、減稅、補足物資

新冠肺炎疫情延燒，國人就醫行為改變，國內基層診所面臨營運壓力，今提出三大訴求要求政府正視，以免基層在疫情中先倒下。中華民...

獨／疫情又急又快！東區「朕店麻辣鍋」3月底熄燈　

受到新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊台灣各大小餐廳的經營。鄰近捷運國父紀念館站的「朕店麻辣鍋」於3月5日在官方粉絲頁宣佈，預計...

阿里山花季10日登場 將實施交通管制 民眾務必遵守

阿里山花季將自3月10日登場至4月10日，嘉義縣警察局將配合交通部公路總局在台18線執行交通管制措施，嘉義縣警察局提醒，...

張綱維欠薪3個月確定大量解雇 5月24日生效解雇528人

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，在今天第三度積欠員工薪資後，董事長張綱維...

誤傳疫情假消息 醫院：責任醫院都可能收到疑似病例

近日又有民眾誤傳疫情假消息，通訊軟體line上瘋傳一則貼文，內容寫到，昨晚有林口的救護車載6員發燒病患至天晟醫院急診室看...

遠航大量解雇528人 資遣費、欠薪恐由墊償基金代墊

遠東航空去年底無預警停飛，今年初遭民航局廢止民用航空運輸業許可證，遠航今證實已簽下大量解雇計劃書，並通報台北市勞動局，預...

客委會預算不足？ 主委：再少都能做事

「不能因為預算少就不要編！」客委會主委李永得5日在立法院就紓困預算進行審查時，大聲反擊國民黨立委鄭正鈐的質疑。鄭正鈐先表示，「1.8億的預算過少，做不了什麼事，不如轉給教育部併用。」引發李永得不滿反駁

「疫」外商機！DYCTEAM用邊料打造時髦口罩套 一罩難求成搶手貨

新冠肺炎的影響，各類的抗疫產品包括消毒酒精、口罩都是熱門商品，在民生通路一上架幾乎都會被秒殺。不過設計師品牌DYCTEA...

網購透露愛情觀！常買運動用品感情較開放

網路購物已是現代人不可或缺的購物型態，但你知道嗎，網路購物行為其實會透露出你的戀愛觀，習慣透過網路購買運動用品的女性，對...

廢寶特瓶變身再生花器 「行動綠方舟」進駐板橋大遠百

民眾環保、再生意識提升，企業也帶頭落實生態教育。遠東集團與小智研發公司攜手，將傳統動輒占地千畝的回收處理廠，濃縮改造成貨...

最「雷」的三大早餐組合 漢堡、油條、咖啡都上榜了

想要好好在家，吃得健康又養生，「食材」肯定很重要。自古就被視為「養生聖品」的燕窩，坊間羅列各種品牌，但要如何辨別真偽優劣...

環保法規上路機車跟著漲 誰搬走了補助裡的乳酪？

買一台機車要多少錢？不管你買電動車或燃油車，政府都會提供環保補助，但為什麼機車還是越來越貴呢？因為有人把補助款裡的乳酪偷走了。

熱門新聞

獨／不堪疫情虧損！20年「祥福餐廳」3月11日停業

阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

中國原料藥短缺 我國抗生素、解熱鎮痛藥傳八月恐斷貨

獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

高鐵第幾節車廂最安靜？內行人「專業解析」告訴你

口罩日產能達千萬配給量多少？ 衛福部：每人每周5片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。