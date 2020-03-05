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發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

部立嘉義醫院推「藥來速」 大門口領慢箋藥

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
衛福部嘉義醫院推出「藥來速」服務，持慢性處方箋和健保卡，在醫院大門外就可領藥。圖／嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院推出「藥來速」服務，持慢性處方箋和健保卡，在醫院大門外就可領藥。圖／嘉義醫院提供

新冠肺炎疫情延燒，各大醫院防疫緊繃，嘉義市府為避免民眾到醫院領慢性處方箋，近日一直推廣到健保藥局領藥，但部分民眾仍不適應，衛福部嘉義醫院即日起推出「藥來速」服務，在醫院大門口提供慢籤領藥服務，無需進入醫院領藥。

院長黃元德說，在疫情期間，其實一直推廣民眾若沒有必要，不要去醫院，但有些慢箋的患者，吃不慣其他品牌的藥，會一直想來醫院領藥，為減少入院時的風險，推出「藥來速」服務，時間是周一至周五10點到11點間，在大門外出示健保卡和慢性處方箋即可，等候時間約15到20分鐘。

因疫情延燒，嘉義市長黃敏惠今天到嘉義醫院關心防疫人員，發現醫院空蕩蕩，以往「門庭若市」景象已不在，但防疫人員仍身穿防護衣，戰戰兢兢，堅守崗位。

黃元德說，請市民不要「逛急診」、減少探病，並遵守醫院秩序與個人衛生管理，才是最重要的。

嘉義 疫情 健保卡

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