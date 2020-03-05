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發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

「疫」外商機！DYCTEAM用邊料打造時髦口罩套 一罩難求成搶手貨

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
DYCTEAM利用裁製服裝後的剩料打造時髦口罩套，意外的成為搶手貨。圖／DYCTEAM提供
DYCTEAM利用裁製服裝後的剩料打造時髦口罩套，意外的成為搶手貨。圖／DYCTEAM提供

新冠肺炎的影響，各類的抗疫產品包括消毒酒精、口罩都是熱門商品，在民生通路一上架幾乎都會被秒殺。不過設計師品牌DYCTEAM在這季為了呼應主題「 Evolve(D)」而創作的時髦口罩套，讓配戴者能加上常見的醫療口罩後，就能成為造型時的配件，意外大受好評。

為了反映醫療口罩的不足，先前就有醫生分享如何自製具防護功能的布料口罩，更衍伸出可以搭配原有醫療口罩使用的「口罩套」，都是目前市面上熱銷的商品之一。然而，DYCTEAM在這季就利用了裁製服裝後的布料，創造出獨一無二的時髦風格口罩套，甫上市一周就意外的熱銷多達二百餘只，品牌也透露「這完全是預料之外」。的確，DYCTEAM只是做好自己原本想做的事，因為若是得知他們春夏這季的主題後，或許就會認為，這一切不過只是偶然。

Wear In Blue系列，就採用了天絲棉為主要面料，具備穿著的舒適性，而且自行開發的各種提花、人字紋設計。圖／DYCTEAM提供
Wear In Blue系列，就採用了天絲棉為主要面料，具備穿著的舒適性，而且自行開發的各種提花、人字紋設計。圖／DYCTEAM提供

品牌成立8年後，DYCTEAM就在思考還能替這片土地做些什麼？而春夏的主題 Evolve(D)，說穿了就是發展、進化與重新定義的概念，不打算說得難懂的減少碳足跡、低排放等議題，DYCTEAM在這季服裝中，採用超過80％回收紗製成，其中的Basic子系列，更是採用百分百回收尼龍布料，連同拉鍊的部分也是取自寶特瓶回收的素材打造，而且無論那個系列原物料的製程，都經過國際標準的認證。

DYCTEAM這季的Basic系列，採用百分百回收尼龍布料，連同拉鍊的部分也是取自寶特瓶回收的素材。圖／DYCTEAM提供
DYCTEAM這季的Basic系列，採用百分百回收尼龍布料，連同拉鍊的部分也是取自寶特瓶回收的素材。圖／DYCTEAM提供

但環保不過是DYCTEAM在設計概念的訴求之一，最終品牌還是著力於服裝細節上的要求，包括了所擅長的丹寧Wear In Blue系列，就採用了天絲棉為主要面料，具備穿著的舒適性，而且自行開發的各種提花、人字紋設計，更是在同價在同價位品牌中，少見的手筆，也是最具識別度的元素。除了上述的特色之外，DYCTEAM還在Basic子系列中，首度推出軍綠配色，加上Blue系列的象牙白、岩石灰，來呼應夏季的氛圍。

DYCTEAM 2020春夏系列。圖／DYCTEAM提供
DYCTEAM 2020春夏系列。圖／DYCTEAM提供

DYCTEAM 2020春夏系列。圖／DYCTEAM提供
DYCTEAM 2020春夏系列。圖／DYCTEAM提供

DYCTEAM 2020春夏系列。圖／DYCTEAM提供
DYCTEAM 2020春夏系列。圖／DYCTEAM提供

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