廢寶特瓶變身再生花器 「行動綠方舟」進駐板橋大遠百

民眾環保、再生意識提升，企業也帶頭落實生態教育。遠東集團與小智研發公司攜手，將傳統動輒占地千畝的回收處理廠，濃縮改造成貨櫃般大小的環保回收車「行動綠方舟」，透過車上設備，寶特瓶變身環保再生花器只要短短五分鐘。即日起至3月31日進駐板橋大遠百一樓米蘭廣場，歡迎民眾持寶特瓶來換花器。

小智研發公司指出，透過「行動綠方舟」，舊寶特瓶經五分鐘製程，即可完成破碎、備料、加熱、塑形，變為新成品，一小時能回收處理五十公斤的寶特瓶，將塑料迅速再製為有價值的產品。透過「行動綠方舟巡迴展」，更可讓民眾親身經歷「回收物重生」的過程，開啟民眾對廢棄物的無限想像，更將原本無用的垃圾賦予新價值。

「行動綠方舟」此次也特別規劃板橋大遠百限定的粉色夢幻花器，搭配土壤、植栽，民眾在回收寶特瓶的同時，也能直接獲得一盆充滿綠色生命的植物，讓環保更有感。活動更結合公益，與「財團法人新北市私立明新兒童發展中心」合作，邀請慢飛天使參加，讓整場活動更添意義。