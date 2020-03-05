廢寶特瓶變身再生花器 「行動綠方舟」進駐板橋大遠百
民眾環保、再生意識提升，企業也帶頭落實生態教育。遠東集團與小智研發公司攜手，將傳統動輒占地千畝的回收處理廠，濃縮改造成貨櫃般大小的環保回收車「行動綠方舟」，透過車上設備，寶特瓶變身環保再生花器只要短短五分鐘。即日起至3月31日進駐板橋大遠百一樓米蘭廣場，歡迎民眾持寶特瓶來換花器。
小智研發公司指出，透過「行動綠方舟」，舊寶特瓶經五分鐘製程，即可完成破碎、備料、加熱、塑形，變為新成品，一小時能回收處理五十公斤的寶特瓶，將塑料迅速再製為有價值的產品。透過「行動綠方舟巡迴展」，更可讓民眾親身經歷「回收物重生」的過程，開啟民眾對廢棄物的無限想像，更將原本無用的垃圾賦予新價值。
「行動綠方舟」此次也特別規劃板橋大遠百限定的粉色夢幻花器，搭配土壤、植栽，民眾在回收寶特瓶的同時，也能直接獲得一盆充滿綠色生命的植物，讓環保更有感。活動更結合公益，與「財團法人新北市私立明新兒童發展中心」合作，邀請慢飛天使參加，讓整場活動更添意義。
而今年適逢遠東集團邁入70周年，板橋大遠百也特別邀請位在花蓮的亞泥生態園區、最受小朋友歡迎的「偽裝大師」竹節蟲們結伴出訪，即日起至3月22日於板橋大遠百威尼斯廣場舉辦「遠東70節節高升‧亞泥生態園區巡迴展」，現場展出多種色彩的竹節蟲體驗區，由花蓮亞泥生態園區專業導覽人員將於現場進行生態教育，現場參觀的大小朋友們更可近距離觀察竹節蟲的種類及習性，親身體驗自然生態之美。
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