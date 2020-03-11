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食物浪費大國日本 如何利用「食品回收法」減少食品廢棄物？

聯合新聞網 / 食力Foodnext
（圖片來源：《食力》提供）
（圖片來源：《食力》提供）

【撰文＝黃欣培】

在食品加工的過程中，免不了會產生大量的廢棄物，也因此許多食品廠會委託合法的廢棄物清除機構處理。不過，在2019年12月，彰化地檢署查出，卜蜂、愛之味、義美、味王、碁富、富味鄉等業者，委託清運、再利用機構處理「食品加工污泥」，但清運業者以及再利用的機構「福茂有機肥料科技股份有限公司」、「欣農好肥料有限公司」、「方圓生化科技」卻未依照《廢棄物清理法》妥善再利用處理，而是隨意傾倒在農地上，造成環境污染！

同樣的，追求嚴格的食品品質、賣相的日本，為了改善大量的食品廢棄物造成的環境問題，日本政府在2001年5月生效了《食品回收法（食品リサイクル法）》，規範食品相關業者減少食品廢棄物的產生，以及讓廢棄物做出有效的最大利用化。日本環境省於2019年公佈2016年的食品廢棄物估計值，食品相關企業產生的食品廢棄物有1970萬噸，其中透過《食品回收法》再生利用成飼料、肥料、能源的就有將近1500萬噸！究竟日本的食品回收是怎麼嚴格運行的？

環境、健康問題，促成《食品回收法》

在執行《食品回收法》之前，日本每天都會產生大量的廢棄物，對於處理廠來說，能夠處理的數量相當吃緊，此外，廢棄物含水量過高，造成焚化爐的溫度偏低，燃燒未完全更因而產生世紀之毒「戴奧辛」。隨著民眾對於戴奧辛引起的健康問題日益關注，以及沒有被充分有效利用的廢棄物形成龐大的垃圾，因此在當時減量廢棄物的是相當緊迫的課題，日本政府開始全面檢討廢棄物管理政策，強烈要求食品相關企業要依《食品回收法》規定，在製造、銷售過程產生的廢棄物要「再利用」作為飼料、肥料、能源等有價值的資源，實現循環經濟。

減少廢棄物產生、再生利用...以減少龐大的食品廢棄物！

《食品回收法》的目的是將食品於製造、流通、消費等各個環節，優先控制食品廢棄物的產生；接下來，再生利用食品廢棄物作為飼料和肥料；若難以回收，就採用熱回收；最後才是以脫水、乾燥等方法減少廢棄物重量。

1、減少廢棄物產生：食品製造業得努力減少不良品的發生、未使用的原物料要有效利用；食品批發以及零售商要抑制過度購買以及退貨、即將到期的產品也可以折扣銷售；餐飲業者則可以透過設計菜單來減少廚餘的產生，利用以上在生產以及銷售流程的改善來減少廢棄物。

2、再生利用：可再生利用的食品廢棄物可以作為飼料、肥料、油脂、油脂製品、能源等用途，將廢棄物循環利用。

3、熱回收：若是工廠或營業場所位置條件不佳、半徑75公里內沒有再生利用處理設施、或是難以再利用的廢棄物，若是能夠產生跟沼氣同等或以上的熱量的話，就採用熱回收，轉換為電力使用。

4、減量化：以脫水、乾燥等方法減少廢棄物重量，使乾燥後的廢棄物更易於處理。

繳交再生利用實施報告、訂定目標，系統性的促進食品再生利用

在《食品回收法》頒布前，食品相關企業於2000年的「再生利用率」為29％，而後開始逐年上升，政府更於2007年開始針對每個與食品相關的企業都訂定了不同的「再生利用率」目標（當前再生利用率目標：食品製造業95%、食品批發業70%、食品零售業55%、餐飲業50%），全面和系統性的促進食品回收！2007年總體的再生利用率上升到54%，2008年79%、2009年後皆有80%以上。

且從2009年開始，上一年產生超過100噸以上的食品廢棄物的業者，更得於每年6月前繳交實施狀況的報告，詳細紀錄產生的食品廢棄物、回收利用的數量，若未繳交或內容造假則有20萬日圓以下的罰鍰，另外若是該企業再生利用率嚴重不足，更可能會處以50萬日圓以下的罰鍰。不過一般的中小企業，若每年產生的廢棄物沒有超過100噸，可不代表就能夠置身事外，即便無需繳交報告，但是仍得每年紀錄產生和再生利用的廢棄物量。

聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，全世界每年生產的食物有3分之1、約13億噸被浪費掉，而食物的過度浪費，往往增加了環境的負擔。即便日本每年產生的剩食、廚餘數量仍非常龐大（延伸閱讀：日本「3分之1規則」造成一年643萬噸可食食物被丟棄！），但透過《食品回收法》，讓業者們在致力於發展和促進食品工業的同時，也得考慮廢棄物造成的環境問題，如此從源頭開始減少食品廢棄物的產生，才是能夠減少環境負荷的循環經濟！

【延伸閱讀】

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該怎麼減少食物浪費？食品業的點「食」成金之術！

【參考資料】

食品リサイクル

日本環境省

2003年日本食品循環資源再生利用之調查結果概要

我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値（平成28年度）の公表について

廢棄物 戴奧辛

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