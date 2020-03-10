「蜂蜜摻偽」嚴重打擊全球蜂產業！與牛奶、橄欖油並列三大食品摻偽標的

【撰文＝黃欣培】

「蜂蜜不純就砍頭！」這句話經常被當作蜂蜜行銷的話術，但當我們在網路上搜尋「假蜂蜜」、「蜂蜜摻偽」時，就會發現蜂蜜已經成為全球共通的摻偽目標。包括了消基會抽驗台灣市售蜂蜜有5成不符合國家標準、澳洲有標榜「純蜂蜜」卻其實添加中國製的糖漿、美國市面上販售的蜂蜜有76%是假的......等。蜂蜜摻偽不管在國內外，都是相當嚴重的問題，更嚴重影響消費者信心。

隨著蜂蜜市場的需求強勁，為了降低成本、賺取利潤的不法業者眾多，讓蜂蜜摻偽演變成一個全球性的共通問題！

蜂蜜摻偽到底有多嚴重？持續發生未間斷！

根據美國藥典委員會（United States Pharmacopeia）的2018年食品詐欺資料庫，蜂蜜被列為食品摻偽的第3大目標，僅次於牛奶及橄欖油。

究竟假蜜的嚴重性有多大？以紐西蘭出產的非常昂貴的「麥盧卡蜂蜜（Manuka honey）」來說，每年的產量只有1700噸，但全球的銷售量竟高達1萬噸，摻偽的問題相當嚴重，已大大影響麥盧卡蜂蜜的市場。而在台灣，明明國產的蜂蜜內銷就已經供應不足了，卻同樣能夠大量出口到國外。德國騰德集團歐洲食品摻偽鑑定中心主任亞恩・杜貝克（Arne Dübecke）指出，「蜂蜜摻偽是一個持續發生的問題」。

德國騰德集團歐洲食品摻偽鑑定中心主任亞恩・杜貝克（Arne Dübecke）指出，蜂蜜摻偽是一個持續發生的問題。（圖片來源：《食力》提供）

在蜂蜜中額外添加、取出天然物質，都算是蜂蜜造假！

市面上的真假蜂蜜充斥，杜貝克說明，目前國際上蜂蜜造假的方式主要有以下4種，包括：

1、餵食蜜蜂「糖水」後所產出的蜂蜜

2、在蜂蜜中混摻糖漿

3、額外在蜂蜜中加入花粉、色素、香料、水等物質

4、從蜂蜜中取出水分（濃縮）、花粉等物質

杜貝克表示，歐洲蜂蜜造假的規定與台灣相比嚴格許多，歐盟針對蜂蜜產品有一套相關的指令《2001/110/EC》清楚定義，其中最重要的核心是「不可在蜂蜜中『添加』額外的物質或『取出』其中天然存在的物質」。唯一的例外是可以過濾花粉，但如有過濾花粉的蜂蜜就需要在包裝標示上說明。

國際蜂農協會聯合會（Apimondia）在2018年12月發表關於蜂蜜詐欺（Honey Fraud）的聲明也指出，在蜂蜜中額外添加糖漿以及移除原有物質，例如：水、蛋白質、有機酸都是不應被允許的，立場與歐盟的立法一致。

如何鑑別「純」蜜？目前以NMR法能夠全方位分析

目前台灣的蜂蜜造假方法中，以「混摻糖漿」是最常發生的，消費者通常難以分辨，因此必定得透過化學鑑定方法才能揪出不法業者。坊間有人會建議以蜂蜜加水後搖晃查看產生的泡沫持久度，若泡沫量少且很快就消失即是假的蜂蜜，杜貝克則對於這種辨別方式保持存疑，認為仍無法100%確認結果，使用檢測技術才比較能明確確認。

杜貝克也分享，目前檢測蜂蜜摻偽有幾種常見的作法，例如：

1、以光學顯微鏡檢視花粉的組成：以顯微鏡檢視花粉是否符合該產品宣稱的植物來源。例如：宣稱是龍眼花蜜的蜂蜜中，是否真的能驗出龍眼花粉。

2、檢測糖分的組成：不同的蜂蜜產品所含有的糖分組成、含量是不一樣的，因此可以利用檢測蜂蜜的糖分組成來發現是否有出現該蜂蜜產品不應該出現的糖漿成分。

3、穩定碳同位素比質分析法：蜜蜂採花蜜是以「C3植物」為主，而常被用來摻混在蜂蜜的「玉米糖漿」，則因為玉米屬於「C4植物」，而「C3植物」與「C4植物」之碳同位素比值會有明顯不同，因此透過同位素比值質譜儀分析，可分辨蜂蜜是否摻有C4植物來源的糖漿。但現今有業者為了要逃過檢測，會改用C3植物的糖漿，例如稻米糖漿，因此依此技術也很難100%檢測出造假的蜂蜜。

植物會根據光合作用途徑的不同，大概分為「C3、C4、CAM」三種植物。C3與C4是指光合作用中，第一個產生的碳水化合物分別為三碳、四碳化合物的植物。C3植物包括常見的蜜源植物（例如：龍眼、大花咸豐草等）、稻米、大麥等，C4植物包括玉米、甘蔗等。

亞恩・杜貝克（Arne Dübecke）分享了中國電商平台「阿里巴巴」上就有販售用來加在蜂蜜中的稻米糖漿。（圖片來源：《食力》提供）

4、檢測特定酵素：混摻用的糖漿在製造過程中通常是運用某些酵素來分解澱粉以形成糖漿，因此可以檢測這些蜂蜜中是否殘留這些酵素，就可以判別此蜂蜜產品可能摻有糖漿。

5、核磁共振分析（NMR）：透過建立起的光譜資料庫，將要檢測的蜂蜜產品與資料庫作比對，可確定產品是否摻有其他糖漿、植物來源以及產地是否符合宣稱。利用NMR就可以一次查看到不同的檢測結果，是目前最新以及最全方位的鑑定方法，

蜂蜜造假技術推陳出新！檢驗技術也必須跟上

另外，杜貝克也指出，雖然目前可以使用檢驗分析技術揪出蜂蜜摻偽，但為了躲過這些檢測方法，蜂蜜造假的技術也同樣地一直在進步。「舉例來說，2013年開始執行蜂蜜是否有添加其它糖漿，在那一年檢測出有摻偽的比例有20%，但一年之後摻偽比例卻大幅降低，但這並不是摻偽的比例變少，而是業者知道如何躲過鑑定。」這就是為什麼檢驗的技術也必須要持續開發新的方法，因為舊有的方法經過一段時間後，就沒有辦法有100%的可靠度。

台灣的蜂蜜產業歷史悠久，但真蜜卻不足以供應龐大的市場需求，根據國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳裕文2013年所做研究結果，發現市售蜂蜜約有一半皆有摻偽！面對市場上對於蜂蜜龐大的需求，蜂蜜摻偽的問題非常普遍且長期的存在，雖然檢驗技術可以揪出部分摻偽，但若持續有業者不誠實，只會大大影響市場的健康發展以及打擊消費者的信心！

【延伸閱讀】

●國產蜂蜜混摻、嚴重歉收！台灣蜂產業困境亟待突破

●預防食品詐欺 美國建資料庫協助業者做風險管理

●瞎「蜜」！台灣市售蜂蜜半數是假？

【參考資料】

●Apimondia Newsletter

●United States Pharmacopeia. Food fraud database

●Riddle of how 1,700 tons of manuka honey are made... but 10,000 are sold

●以元素分析儀串聯同位素比值質譜儀進行蜂蜜C4糖之檢驗