用小錢挺青少年！逆風零錢捐公益行動起跑

2020年逆風少年大步走公益零錢捐活動，即日起至6月2日在全台3600間全家便利商店起跑！

台灣少年權益與福利促進聯盟指出，台少盟自2009年推動逆風少年大步走零錢捐勸募行動，至今累積1.7億元，幫助超過5萬名青少年，並從募得款項中提撥近6成經費，用來支持全台灣青少年服務機構發展，在就業輔導社群的共益網絡中，扮演平台共益的角色。

台少盟秘書長葉大華表示，逆風計畫的第二個10年碰上新冠肺炎疫情，面臨最大挑戰，但逆風的時刻更需要大家凝聚互相支持的力量，一起度過難關，逆風計畫肩負在社區接住青少年的第一道防線，提早避免青少年落入失學失業的風險，而第二個10年的逆風計畫，將聚焦關注中途離校學生、學貸族、青少年打工族，同時啟動「十在給力就業力培訓計畫」，徵選10個在台灣長期耕耘青少年工作的在地公益單位，加入逆風服務網絡，讓善款能夠進入更多缺乏資源的青少年與單位。

台少盟理事長李建清分享他在宜蘭的服務經驗，他說10年來看到逆風計畫帶給在地弱勢青少年許多正向改變的機會，透過青少年就業輔導員、友善職場雇主，一起協助階段性逆風的少年們走出困境，呼籲民眾走入全家便利商店，投入零錢捐， 一起幫助就學就業有困難的青少年走過逆境。

去年首度參與逆風計畫的台中谷關全家便利商店店長舒露‧貴晞說，許多原鄉少年面臨升學困難，工作前景受限，部分青少年具單親、隔代教養等背景，因此特別規劃員工宿舍，讓沒有家的青少年彼此照應。

此外，台少盟今年也將重啟「工作影子日計畫」，邀請全家集團關係企業職人進行職涯分享，協助青少年定立自我的職涯規劃。