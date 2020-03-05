最「雷」的三大早餐組合 漢堡、油條、咖啡都上榜了

想要好好在家，吃得健康又養生，「食材」肯定很重要。自古就被視為「養生聖品」的燕窩，坊間羅列各種品牌，但要如何辨別真偽優劣，還是小有學問；其次是方便易購的雞精，如何增添風味，也是養生必學。

燕窩

燕窩怎麼吃、怎麼選、可以有效補身又不傷荷包？明志科技大學生化工程研究所教授蘇家弘表示，燕窩無法以肉眼或憑經驗就能檢測，因其味道、形狀、顏色深淺都有可能造假；燕窩最珍貴的就是它獨特的唾液酸，但是這些成分，只有經過科學儀器分析長期監控測試，才能確保真偽。因此他建議，「選擇消基會認可的大廠」。

若要買市售的燕盞，除了太白的不要買，更不要迷信執著血燕、頭期燕之類的珍稀品，大部分是多浪費了自己荷包，「品質還不見得比大廠出品即食的燕窩好。」

大學教授黃贊勳也提醒，「燕窩的攝取量約一天一小碗，最適當的時間是在每天早晚空腹喝，此時腸胃有最完整的消化液，吸收相對最好，能夠發揮最大的保健效用。」

至於怎麼挑選乾燕窩，老行家建議，首先要「乾燥」，才能確認花錢買到足兩足重；其次，要「新鮮、潔淨度高」，免挑毛、浸泡，可以直接燉煮，方便快速，有濃郁蛋香味；第三則是「膨發度高」，代表新鮮、品質好；最後是「不要迷信完美盞型」，愈完美的盞型，愈可能經過化學藥劑清洗、塗膠、噴水維持盞型或增重。

雞精與養蔘飲

疫情發燒，流感橫行的此刻，必得增強免疫力，坊間隨開隨飲的雞精、養蔘飲等，都是方便有效的選項。

營養師梁家瑋分析，上班族的早餐，通常都有缺乏蛋白質的問題，衍伸體力缺乏、專注力不集中、免疫力低下等窘境。他同時揪出了最「雷」的三大早餐組合：西式早餐(漢堡、薯餅)、傳統早餐(燒餅、油條)、以及隔夜早餐(麵包、咖啡)；共通點都是高GI、高熱量及纖維含量不足，優質蛋白質的攝取更是罕見。

要輕鬆吃對早餐不踩雷，梁家瑋建議，多吃原型食物與高蛋白、少吃高糖食物、增加蔬果攝取並維持營養均衡。他建議，萃取自鷄隻精華的鷄精，成分天然，更適合在晨間搭配早餐飲用，尤其內含小分子胺基酸，有利於人體快速吸收，根據臨床實證，長期飲用更能有效提升體力、專注力及免疫力，也有助於調節新陳代謝與舒緩情緒焦慮。

雞精也能創意變身，像是鷄精法式吐司，以高纖的全麥土司，融合鷄精與雞蛋的雙重蛋白質，搭配小黃瓜與蕃茄等新鮮蔬果，口感層次豐富、營養價值滿點。