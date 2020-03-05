聯醫實施慢箋得來速惹議 藥師公會批：搶生意

新冠肺炎疫情延燒，為了降低群聚感染的可能性，台北市立聯合醫院預計從明天開始，針對續箋取藥實施「得來速」服務，標榜民眾不用入院，在門口刷健保卡，就可以領藥。不過此舉卻引發中華民國藥師公會全國聯合會不滿，直言在院外也是人擠人，同樣都是增加市民群聚感染的風險。

公會表示，社區藥局靠著調劑處方的調劑服務費維持藥局的營運，但因近期配合防疫，無償發放防疫口罩，發放口罩沒有增加營收，更增加人力成本，為了防疫，社區藥局藥師都全力配合，現在市政府更帶頭搶社區藥局的調劑工作，將藥局賴以為生的收入減少，讓很多基層社區藥局藥師覺得辛苦付出，卻被政府忽視。

實際上有不少藥師也在抱怨，若市聯醫有那麼多人力可以弄得來速，是否也應一同協助防疫，設立「口罩得來速」，幫社區藥局發放口罩。

公會強調，市府應加強宣導到社區藥局領藥，而不是誤導市民，醫院應該專心做好疾病治療，社區藥局協助防疫，提供病人慢性疾病藥物的需求。

對此，北市府副市長黃珊珊，防疫期間減少醫院人流，是目前所有醫院的統一做法，包括限制探病、陪病、人員進出等。

黃珊珊強調，市府的立場是希望固定來醫院領藥的民眾，不用進入醫院，另外也鼓勵去健保藥局領藥，大家互相體諒。

黃珊珊說，目前每天固定到聯合醫院領慢性疾病藥物者，約1500人，北市府不是要搶基層藥局連續處方箋的機會，會再和公會溝通。