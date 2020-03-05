未來一周天氣多變 雷雨季將展開

未來一周天氣多變需留意。中央大氣系兼任教授吳德榮表示，未來一周乍暖還寒，尤其7日至11日幾乎是一日一變。氣象達人彭啟明指出，5日是24節氣的「驚蟄」，代表春天降臨，暖濕空氣開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至伴隨雷電，雷雨季節也由此展開。

未來陰晴不定

中央氣象局預報顯示，6日清晨受大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較冷，還會有短暫陣雨。7日東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。8日鋒面逐漸接近，北部及東半部地區有局部短暫雨。10日、11日受東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉濕涼。

吳德榮表示，6日天氣好轉，東半部有局部短暫降雨的機率；清晨氣溫仍低，白天起氣溫回升。7日各地晴時多雲，白天微熱。8日微弱鋒面從北部海面掠過；北台灣雲量略增、迎風面降雨機率提高，白天高溫略降，但對其他地區較無影響。

雷雨季節將至

他也提到，台灣最近的天氣變化都會比較大，請民眾留意。9日各地晴時多雲，白天微熱。10日另一鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉濕冷，中部微冷、南部偏涼。11日天氣逐漸好轉，氣溫漸升，局部地區偶有零星短暫降雨。

另外，5日也是二十四節氣的「驚蟄」，氣象達人彭啟明說，蟄伏在土裡的昆蟲被驚醒，代表春天來了。一般過了驚蟄這天，台灣南方的暖濕空氣會開始逐漸成形，春雨也會越來越頻繁，雷雨季節將由此開展。

【更多精采內容，詳見 】