影／無人機考照 「前進前先抗風 轉向前先預判」

苗栗縣 政府力推 無人機 產業，民航法遙控無人機專章將在3月31日實行，針對遙控無人機註冊、檢測、操作證、活動區域與操作規定訂定完整規範，去年9月 民航局 在苗栗縣後龍溪成立全台首座遙控無人機術科測驗場地，也是全台第一座標準示範場地；苗栗縣政府有14人考取無人機證照，其中9人考取專業操作證。

苗栗縣勞青處今舉辦無人機考照經驗分享，已經考到無人機專業證照9人：水利處林鴻泉、湯閎予；環保局的賴昆鉦；工務處的陳宗言；原民中心的許祐國與消防局的林坤左、潘威至、林政良、許志鈺。

工務處養護科負責道路巡檢的陳宗言說，他參與縣府推動無人機創新應用計畫、無人機飛手培訓課程，他將無人機應用在道路巡檢工作，大大節省許多時間，利用無人機道路災害勘察、工程施工前、中、後的拍攝，全面了解道路情況。

陳宗言說，無人機考照分學科、術科，學科部分熟讀民航局公布題庫內容。術科部分，飛行前的檢查，實際飛行時，有些飛行科目要關閉定位功能，無人機會隨著風改變飛行方向，操作時要判斷風向，達到穩定飛行。

消防局特搜分隊隊、無人機隊飛手潘威至說，術科測驗被要求執行三種飛行模式，包括任務模式、儀表模式與平時沒有機會使用到姿態模式，前兩種飛行模式可以用GPS系統輔助，因此練習時會熟悉在無人機的「姿態模式」，在考試前選風比較強的日子，到考場密集練習抗風建立信心。

潘威至說，苗栗考場因為周邊空曠側風強，尤其東北季風，有時白天風力達到五、六級陣風，甚至接近無人機操作極限，因此在這樣環境，飛行時「先抗風再前進」、「轉向前先預判」。

潘威至說，「先抗風再前進」，先給無人機穩定抗風桿量，再慢慢加入前進桿量，不要急著還沒穩定抗風就前進，容易導致誤操作，輕則偏離邊線，重則威脅到周圍人員安全。