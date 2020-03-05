口罩套DIY正夯婆媽展手藝 連嫁妝針車都出動
新冠肺炎疫情持續發燒，口罩等防疫物資成為搶手貨，連帶的「口罩套Diy」課程也熱門了起來，金門縣古寧頭社區發展協會關懷據點今天就舉辦「口罩套Diy」課程，吸引不少社區的婆婆媽媽報名參加，經過1個小時的學習，大家頓時都成為縫紉口罩套高手，大家還相約要趕制口罩套送給學生及有需要的村民，共同為防疫盡一份心力。
金門縣古寧頭社區發展協會今天上午就相當熱鬧，原本專為老人家設計的健康促進活動，在社區人員的巧思下，結合時下最夯的「口罩套Diy」課程登場，吸引30多位婆婆媽媽參加。
還有阿嬤直接將昔日的嫁妝「縫紉機」搬到教學現場，當場就踩起針車，加速口罩縫製作業。
李姓阿嬤就表示，其實縫製口罩對於她們這些老手們一點都不困難，畢竟在農村時代，縫縫補補都是靠自己，只是現在有老花眼，光是穿針引線這步驟就很難克服，但能順利完成手罩套，老人家還是很開心，笑的合不攏嘴，直呼回家後要幫孫子們做2至3個，讓他們上學更安全。
負責教授口罩製作的謝靜琪說，最初是捨不得父母親每星期都得拿健保卡去排隊罰站買口罩，於是她動腦筋做起了可替換的口罩套；還把坊間的開放式口罩套，改良設計做成封閉式版型，除了減少灰塵及細菌容易飄入，也增加內層口、鼻的舒適度，未來等風波過後，這個口罩還可以留著防塵，避免一次性的商品的浪費。
金門古寧頭社區發展協會理事長李金鎗指出，這次的課程很受阿公、阿嬤們的喜愛，後續會再辦理「口罩套Diy」培訓課程，並請她們大量製作，分送給學生及社區有需要的鄉親，共同抵禦疫情、保護鄉親的健康。
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