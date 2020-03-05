社區藥局也能領藥 藥師公會批北市領藥得來速誤導

台北市政府推出北市聯醫慢性處方箋取藥「得來速」政策，從3月6日起患者在醫院門口刷健保卡後，等藥劑師把藥拿出院外即可。然而此舉卻引發藥師反彈，中華民國藥師公會全國聯合會更發公開信批評，北市推此政策是和中央唱反調，讓民眾仍擠到醫院，增加群聚感染的風險，更誤導民眾「只有醫院才能領藥」違背醫藥分業的發展。

中華民國藥師公會全國聯合會、台北市藥師公會理事長黃金舜今具名發出公開信，條列4點「請配合中央防疫措施，請將市民健康擺在首位」、「請聽基層醫事人員的聲音，不要蠻幹」、「請加強宣導到社區藥局領藥，而不是誤導市民」、「面對新冠病毒，醫療體系應扮演好各層級的角色」。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，之前指揮中心便已呼籲，防疫期間民眾領藥可到健保特約藥局，避免擠到醫院而有感染風險。而社區藥局原先便靠著調劑處方的調劑服務費維持藥局營運，近期忙於無償幫忙發放口罩，沒增加營收，北市府卻帶頭搶社區藥局的調劑工作，很多基層社區藥局藥師已發出不滿的聲音。

尤其台北市衛生局長黃世傑「有些病人還是信任醫院用藥，希望回醫院取藥，因此才設立取藥得來速」的發言，藥師公會全聯會更嚴正指出，每個藥都有自己的健保代碼，到社區藥局也能領到和醫院一樣的藥，北市府作為具指標性的地區，應該加強宣導正確觀念，「而非誤導市民」。

黃彥儒表示，疫情期間民眾好不容易體認到社區健保藥局的重要性，持連續箋到藥局取藥人數比率增加，北市府無疑在走回頭路。