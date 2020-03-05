南迴鐵路今年底完成全線行動通訊開通 未來手機不斷訊

南迴鐵路沿線手機通訊品質不佳，部分路段處於斷訊區塊，旅客通話或上網到一半就中斷，國家通訊傳播委員會NCC今天在立法院應立委劉櫂豪質詢，允諾今年底會完成全線行動通訊的開通。

劉櫂豪指出，南迴地區因地形及隧道區段多，常有通訊死角，106年5月起即要求通傳會必須協調電信業者及相關單位儘速改善南迴鐵路沿線行動通訊品質，去年12月底，終完成南迴線大武車站至菩安號誌站的行動寬頻訊號開通。

不過，後續尚有3個區段，分別為枋寮至中央號誌、大武至金崙、金崙至知本等區，要求通傳會加速辦理，以提升旅客的服務品質。

劉櫂豪強調，政府即將進行5G釋照作業，在釋照過程中必須兼顧偏鄉地區的通訊建設，尤其政府目前鼓勵地方創生，而在台東發展的地方創生，離不開通訊及網路的配合，通傳會必須考量城鄉差距，設法協助台東的網路及通訊服務的建設。

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥表示，目前已配合南迴鐵路電氣化施工進度來進場施做，今年底會完成全線行動通訊的開通；另也編列40億元來補助相關建設，確保偏鄉地區的行動通訊權益。