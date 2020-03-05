心誠則靈！7-11推「大甲鎮瀾宮Q版媽祖」周邊商品　庇佑保平安

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年受新冠肺炎疫情影響，許多人更需要尋求心靈或信仰的慰藉，雖然媽祖繞境延期，但是心誠則靈，7－ELEVEN生活美食誌預購、門市推出一系列大甲鎮瀾宮授權的Q版媽祖周邊商品，不僅值得收藏，更能常伴大家左右保平安。

7－ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月5日推出「瘋媽祖」系列商品，包括仿造出巡用迷你娘傘造型的「金門皇家大甲媽娘傘保平安酒」，每瓶都經大甲鎮瀾宮授權及過爐祈福，針織精美的媽祖娘傘Q版媽祖瓷瓶可組裝原木底座展示，送禮或擺在家中當裝飾都適合；「大甲媽平安祈福酒」的瓶身有大甲鎮瀾宮授權的Q版媽祖肖像，每瓶還附贈大甲媽祖過爐的七彩雷雕鑰匙圈，可隨身攜帶。

宏碁「大甲媽祖智慧佛珠（清香崖柏版）」將傳統宗教與高科技創新結合，主珠內部崁入無線充電晶片，能設定或記錄念佛時轉動佛珠的次數，還可連接藍牙喇叭選擇內建200首以上的心靈音樂，另有鬧鈴提醒、健走管理、體重管理、睡眠監控等功能，每一串佛珠皆經大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式由大甲媽加持。

另外還有可掛在肩頭的「鎮瀾宮－紅菱毛巾」，升級版的「鎮瀾宮2020年特仕版雙層後背包」詢問度也很高，將鎮瀾宮宮徽、標誌、平安福令印製在背包上，超大容量輕便好攜帶，表層防潑水、底墊防滑耐磨，適合運動、登山、旅行、野炊、攝影等多功能需求。「阿聰師護國庇民媽祖餅禮盒」則是富有文化特色的媽祖餅，外型以大甲鎮瀾宮廟門匾額為發想，酥脆口感搭配濃郁杏仁香氣，樸實單純如同媽祖的守護精神。

7－ELEVEN門市也陸續推出一系列Q版媽祖肖的包裝飲品，包括3月11日起獨家上市的「蜜蜂工坊－菊花冰茶」與「蜜蜂工坊－青草甘茶」，是大甲鎮瀾宮合作推出的古早味飲品，除了瓶身上有Q版媽祖肖像之外，還印上「跳槽面試都錄取」、「桃花心花朵朵開」、「有錢有閒好人緣」、「好運旺到擋不住」、「火氣小人都退散」、「吃飽睡飽沒人吵」、「阿貓阿狗都乖乖」、「貴人多到數不完」等實用又貼近日常的祈福小語；另外還有光泉正庄楊桃汁、台灣農林青碧茉香綠茶、台灣農林亮澄菊香烏龍，皆為大甲鎮瀾宮授權的限定媽祖包裝，讓大家有喝有保庇、平安好福氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康