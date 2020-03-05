戽斗哥手術後變型男卻逢疫情 期待「脫口罩」人生

台中市一名27歲男子小時候被同學取綽號「小戽斗」，到了唸大學、出社會更影響交際生活，口罩不離口，經下顎枝垂直截骨手術後，揮別戽斗人生，變成帥哥，沒想到又逢新冠肺炎疫情摘不了口罩，期待疫情趕快過去，讓他展現脫口罩生活的信心。

澄清醫院中港院區口腔顎面外科主任吳伯璋說，戽斗就是下顎前突症，因下顎骨過度生長所致，最佳手術矯正的時機是在18歲以後，有助手術後的穩定性。

男子表示，他小時候因「柿」子、「獅」子的ㄙ、ㄕ發音都一樣，常被同學取笑「小戽斗」回家哭訴，父母總是安慰他戽斗有福氣，長大後才知道根本不是這樣，大學男女交誼被冷落，出社會人際關係缺乏信心，幾乎口罩不離口，決定求醫徹底治療。

吳伯璋說，下顎前突症患者最明顯是牙齒上下排的咬合無法密合，這名患者因下顎前突，造成上下門牙出現約0.8公分的間隙，不但無法利用門齒咬斷食物，必需利用後面臼齒又咬又磨，久而久之，連臉都歪一邊，出現臉部不對稱，影響外觀，這也是下顎前突症患者最在意的事。

吳伯璋指出，下顎前突症治療採取在口腔內進行下顎枝垂直截骨手術，讓下排牙齒與上排牙齒完美密合，所謂的戽斗就消失了。手術從口腔內進行，患者顏面不留疤，成為目前主要的治療方法。下顎前突症是下顎骨過度生長所致，最好等到下顎骨完成發育穩定後再手術治療，以免因手術後因下顎骨持續成長而復發，通常十八歲以上的患者，其下顎骨的成長發育已穩定。

這名男子接受下顎枝垂直截骨手術後，經6周固定下顎使骨片癒合的期間，只能用油壺從臼齒後方空隙進食流質食物，六周後，固定拆除，再進行一至兩周張口訓練，要求達到4公分以上的張口度，目前男子已恢復正常咬合，揮別戽斗人生。