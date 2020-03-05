46歲男戴老花眼鏡還是看走眼？原來是甲狀腺惹禍
46歲李先生有抽菸習慣，最近覺得老花眼變嚴重，戴多焦點鏡片矯正，但看東西會斜斜的，且有兩個影子，就診發現視力正常，但右眼無法向上轉動，進一步檢查發現是甲狀腺眼病變所致，經戒菸、治療甲狀腺功能亢進，以及改戴單焦點鏡片、稜鏡矯正複視後，視力恢復正常。
亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師顧蔚寧說，李姓患者以為自己有老花眼，到眼鏡行配一萬多元的多焦點近視老花眼鏡，但戴了後不舒服，至眼科檢查發現雙眼矯正視力均1.0，角膜、視神經與視網膜正常，但右眼下斜視，使右眼無法向上轉動。
醫師顧蔚寧說明，因患者右眼沒有外傷骨折病史，懷疑可能是甲狀腺功能異常或眼窩腫瘤問題，經檢驗結果顯示，患者有甲狀腺功能亢進與甲狀腺特殊抗體異常，加上眼外肌肥厚，以致右眼球無法向上轉動，確診為甲狀腺眼病變。
顧蔚寧介紹，典型的甲狀腺眼病變會造成大眼、凸眼、眼瞼攣縮，部分病人會有角膜病變、斜視與複視眼、外肌肥厚造成眼球轉動困難等，嚴重者甚至造成視神經壓迫，有失明的可能。
顧蔚寧說明，李姓患者沒有外眼部典型表現，斷上需仰賴醫師的經驗、抽血報告和電腦斷層檢查，患者除了治療甲狀腺功能亢進，改戴單焦點鏡片、稜鏡矯正複視，更重要是強烈衛教患者務必戒菸，因抽菸會使甲狀腺眼病變更嚴重。
顧蔚寧提醒，大多數甲狀腺眼病變的患者，只要定期至眼科門診追蹤，並配合新陳代謝科醫師服藥，不抽菸、使用人工淚液保養，就能大幅降低失明風險，並保有良好生活品質。
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