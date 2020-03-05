飯店31小時專案 每晚最低1777元起
因新冠肺炎疫情影響，國人出國意願減低，易遊網表示，與國際豪華飯店品牌IHG洲際酒店集團攜手合作，推出全台首創「住滿31小時」的獨家專案，親子家庭再贈1至2位12歲以下孩童免費入住，每晚含稅最低1777元起。
易遊網指出，旗下全台10間飯店提供「住滿31小時」的獨家專案，從早上9點即可入住，退房時間延長至下午4時，換算下來，比起一般飯店入住規定時間，可多享有9至11個小時，讓旅客可以睡飽住滿，不必急著趕退房。
易遊網表示，旗下全台飯店包含「台北大直英迪格酒店」、「新竹英迪格酒店」、「高雄中央公園英迪格酒店」、「台南大員皇冠假日酒店」、「台北晶華酒店」、「金普頓大安酒店」、「台中公園智選假日酒店」、「台中逢甲智選假日酒店」、「嘉義智選假日酒店」、「桃園智選假日酒店」等。
易遊網表示，需於4月底前訂購入住，最低每晚含稅1777元起，不到2000就能入住國際知名酒店品牌，還能享有更充裕的住房時間，同時貼合國人防疫旅遊需求，預期能再刺激一波國內訂房買氣。
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