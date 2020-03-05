傳8月短缺 食藥署：仍有替代藥

新冠肺炎疫情持續，牽動中國原料藥供應全球情形。衛福部食藥署表示，國內藥廠盤點發現，如果中國大陸端原料藥供應持續受阻，最快今年8月左右，國內的解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進藥將會短缺。目前食藥署積極協調同成分的替代藥品供貨情形，民眾尚不用擔心無藥可用。

為避免新冠肺炎防疫期間的藥品供應出問題，衛福部食藥署2月初發函醫界與藥界，請醫療人員或藥商發現藥品需求增加，或因飛機船舶運送延遲導致原料，以及藥品短缺等現象應盡速通報，至今近一個月已初步接獲消息。

衛福部食藥署科長張連成表示，許多國內藥廠考量原料藥價格及運輸成本，會選擇自中國大陸進口原料藥，粗估我國有三成學名藥的原料藥來自中國。然而，中國受新冠肺炎疫情影響而有停工情形，牽動其原料藥供應全球的狀況。

張連成表示，國內藥界公會集體盤點發現，如果大陸原料藥供應持續受阻，預期今年8月、9月可能因供應鏈斷裂，導致部分藥品的原料藥斷貨而發生短缺情形，目前已知含有普拿疼成分的解熱鎮痛劑、部分抗生素與治療甲狀腺亢進的藥品可能面臨危機。

張連成表示，當國內傳出可能缺藥，食藥署會先確認品項、臨床用量、替代品項等，並協調替代品項的供貨情形；如果國內沒有替代品項，則視情形啟動專案輸入計畫。

目前已知，上述三種藥品有多種同成分、不同品牌的替代藥品，後續經官方與藥界公協會協調，應不致造成市場上供應不足，換句話說，需要這種成分藥品的民眾屆時應有替代選擇，不用擔心無藥可用。

如果國內藥廠計畫自中國以外的其他國家尋求原料藥，可能需要向主管機關申請變更藥品許可證，並提供新的原料藥品質資料等。張連成表示，如藥廠有需求，食藥署將會加速作業流程，促其及早生產供應，避免影響民眾用藥權益。