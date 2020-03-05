花蓮加強防疫消毒 旅宿推好康搶攻清明連假

花蓮縣是全台最高含氧量的城市，228連假遊客訪花避新冠肺炎疫情，旅宿業住房率達8成以上，除了縣府觀光處加強各遊憩區消毒，花蓮飯店業者已開始準備迎接兒童清明4天連假，紛紛推出防疫精力湯、有機鮮蔬料理及入住送防疫商品等優惠，吸引下月的國旅客。

觀光處副處長張志翔表示，花蓮好山好水大多是戶外開放空間的旅遊景點，空氣品質高居全台第一，加上蘇花改通車的加持，228連假遊客大多自駕來花蓮深度旅遊，縣府預估清明連假將有大批遊客訪花，因此要求各單位加強消毒清潔工作。

張志翔指出，在公共運輸防疫方面，要求國道客運以及市區客運各3家做好防疫工作，業者車內每8小時消毒1次，駕駛員執勤時戴口罩。在花蓮火車站旅遊服務中心、航空站旅遊服務中心，場內服務人員值勤時均配戴口罩，主動幫旅客量額溫，並提供酒精消毒，以及洗手乳液供遊客使用，旅遊服務中心每天以稀釋漂白水消毒場地及廁所。

常有遊客聚集的東大門夜市，除每月進行環境消毒及每天清潔公廁外，攤商營業時必需戴口罩，同時自主加強攤位清潔及食品衛生。七星潭風景區內公廁除早晚各以稀釋漂白水消毒一次，另公廁洗手台有當地旅宿業者熱心提供洗手機、洗手液供遊客使用。