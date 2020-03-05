高雄冰淇淋店免費招待醫護人員 王瑞德加碼100杯咖啡

新冠肺炎（COVID19）疫情爆發以來，醫護人員不辭辛勞站在防疫第一線守護人民的健康，高雄「Bigtom美國冰淇淋文化館-高雄至聖店」為了體恤醫護人員，發起免費招待活動，醫護人員只要憑證就可以享用免費的冰淇淋或咖啡，對此資深媒體人王瑞德也加碼，號召網友們贊助600杯免費咖啡。

「向全國白衣天使致敬！」昨（4日）王瑞德在臉書發文表示，非常感謝Big Tom高雄至聖店王老闆，因為他的太太是護理師，最近非常辛苦，所以自即日起，只要持醫護人員工作證到高雄市左營區至聖路145號，就可以免費獲得美國進口的冰淇淋、冰滴咖啡、經典美式咖啡三選一。

此外，王瑞德更說「本人宣布贊助100杯！」他也提到團結就是力量、聚沙可以成塔，這個活動太有意義，所以號召全國各地餐飲業可以加入向勞苦功高醫護人員致敬的行列，也歡迎台灣所有好朋友共襄盛舉，希望有意加入者私訊他本人。

最後王瑞德提到，店家將在粉專和店裡佈告欄公佈所有共襄盛舉芳名錄，以昭公信，另外，結餘款將會捐給國際單親兒童文教基金會等公益團體。