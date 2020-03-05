快訊

報案找國會聯絡人？游錫堃：我是院長 警政署應告知基層

打臉官媒抗疫暖新聞 醫界蔡康永爆紅…只因說實話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煩惱新冠肺炎疫情不想出門 三招「宅運動」提升免疫力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
宅運動「靠牆深蹲」，背靠牆，腳離牆面半步距離，屁股往下坐，停10至15秒再起來增加下肢肌肉力量。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
宅運動「靠牆深蹲」，背靠牆，腳離牆面半步距離，屁股往下坐，停10至15秒再起來增加下肢肌肉力量。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

新冠肺炎疫情持續蔓延，讓民眾不想出門，卻又有運動需要，還有病患擔心不方便到醫院做復健，會影響功能恢復。物理治療師分享三招運動方式，在家「仰臥起坐」、「仰臥抬腳」及「靠牆深蹲」，宅運動也可以提升免疫力對抗疫情。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師徐佩萱表示，近來有四成的復健病患因害怕武漢肺炎減少來醫院復健，甚至減少出門去公共場合。許多患者詢問若不到醫院做復健，在家可以做哪些運動？

徐佩萱表示，運動對身體有許多幫助，包括：促進新陳代謝，強壯肌肉、強腱骨骼、增加心肺耐力及增加身體免疫力。反之若不運動，不僅會肌肉無力，還會讓免疫力下降。因此即便病人不想出門做復健，仍會鼓勵病人在家多活動。

徐佩萱分享三招在家的簡易規律運動，第一招「仰臥起坐」，仰躺，手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶起，停3至5秒，重複10次，以鍛鍊腹部肌肉。第二招「仰臥抬腳」，同樣也是仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後慢慢放下，注意放下時腳不要碰到床面，重複5至10下為一回合，做3回合，可鍛鍊腹部肌肉，同時還能作用於臀部、腿部肌群。

第三招是「靠牆深蹲」，背靠牆，腳離牆面半步距離，屁股往下坐，停10至15秒再起來。注意膝蓋不能超過腳尖，做3回合，增加下肢肌肉力量。徐佩萱說，除了這三招，若家裡有室內腳踏車或跑步機，也是很好的運動方式。

宅運動「仰臥起坐」，仰躺，手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶起，停3至5秒，重複10次，以鍛鍊腹部肌肉。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
宅運動「仰臥起坐」，仰躺，手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶起，停3至5秒，重複10次，以鍛鍊腹部肌肉。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
宅運動「仰臥抬腳」，同樣也是仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後慢慢放下，注意放下時腳不要碰到床面，重複5至10下為一回合，做3回合，可鍛鍊腹部肌肉，同時還能作用於臀部、腿部肌群。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
宅運動「仰臥抬腳」，同樣也是仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後慢慢放下，注意放下時腳不要碰到床面，重複5至10下為一回合，做3回合，可鍛鍊腹部肌肉，同時還能作用於臀部、腿部肌群。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

復健 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

武漢肺炎疫情衝擊 退撫基金1月負成長

影／詐團假新冠肺炎醫師救人 粉領族心軟奔波匯款

日本新冠肺炎延燒 安倍擁抱在野黨前景難料

侯友宜：老人共餐原則上停辦 做好防疫、有需求可續辦

相關新聞

高雄冰淇淋店免費招待醫護人員 王瑞德加碼100杯咖啡

新冠肺炎（COVID19）疫情爆發以來，醫護人員不辭辛勞站在防疫第一線守護人民的健康，高雄「Bigtom美國冰淇淋文化館-高雄至聖店」為了體恤醫護人員，發起免費招待活動，醫護人員只要憑證就可以享用免費的冰淇淋或咖啡，對此資深媒體人王瑞德也加碼，號召網友們贊助600杯免費咖啡。

高鐵第幾節車廂最安靜？內行人「專業解析」告訴你

台灣高鐵公司今天凌晨開放清明連假訂票，但因為防疫需求，睽違9年一律實施全車對號座，不少民眾因為少了自由座所以網頁很卡，因此沒搶到票，有人就因此延伸問「高鐵坐第幾節車廂比較安靜？」，這問題也釣出許多專業回答。

從只有3位講師超過80堂課程 MasterClass坐擁明星級大師的經營秘密

地獄廚神高登教你煎牛排、尼爾蓋曼分享寫作的秘訣、安娜溫圖示範時尚界領導學。MasterClass華麗的講師陣容無人能及，各行各業「世界級」頂尖人物的畢生絕學，都在這串流平台上，任觀眾隨選播放。MasterClass創立於2015年，是近年成長最快、規模最大的線上課程平台之一。在這個疫情蔓延，窩居經濟看漲之際，讓我們一探MasterClass如何成為與眾不同的高規格內容品牌。

新冠肺炎疫情嚴峻 桃園機場單日運量跌破2萬人次

新冠肺炎疫情嚴峻，嚴重影響桃園機場旅運數量。桃園機場4日的旅客數首度跌破2萬人次，僅1萬7906人次，創下今年初開始執行...

飯店31小時專案 每晚最低1777元起

因新冠肺炎疫情影響，國人出國意願減低，易遊網表示，與國際豪華飯店品牌IHG洲際酒店集團攜手合作，推出全台首創「住滿31小...

花蓮加強防疫消毒 旅宿推好康搶攻清明連假

花蓮縣是全台最高含氧量的城市，228連假遊客訪花避新冠肺炎疫情，旅宿業住房率達8成以上，除了縣府觀光處加強各遊憩區消毒，...

煩惱新冠肺炎疫情不想出門 三招「宅運動」提升免疫力

新冠肺炎疫情持續蔓延，讓民眾不想出門，卻又有運動需要，還有病患擔心不方便到醫院做復健，會影響功能恢復。物理治療師分享三招...

知名美妝品牌美體小舖 傳業績下滑要求房東「免租金兩個月」

新冠肺炎疫情讓百貨零售業紛傳業績下滑，知名保養護理品牌「美體小舖」（The Body Shop）近日爆出因業績下滑，以類似「公文形式」發函，要求店面房東「共體時艱」免收租金兩個月。根據《鏡週刊》報導，由於房東不滿事前未收到通知和協商，因而向周刊爆料。美體小舖也對此回應，承認作業有瑕疵，將會和所有房東再溝通。

九旬翁長年便秘用軟便劑「解放」 就醫檢查竟是罹癌

90歲陳姓老翁長期便秘，家人以為是上了年紀腸道退化，多年依賴軟便劑幫老翁「打通關」，但經醫師檢查發現，禍首是4公分腫瘤阻...

裝人工心臟等191天 換心重獲新生

近來「葉克膜」、「心室輔助器」重回新聞版面，台北慈濟醫院心臟外科主任諶大中表示，「葉克膜」是緊急時用來給予病患心肺功能支...

子宮肌瘤藥恐引起肝損傷 食藥署下令業者訂風險管理書

子宮肌瘤常見於育齡女性，部分情形需要開刀或用藥。過去陸續傳出治療子宮肌瘤的ulipristal acetate成分藥品可...

小心！當你的財被「理」走 祭出理專10誡銀髮理財免驚

在鼠年開工日即驚傳彰化銀行有理專涉嫌挪用客戶資金，導致客戶損失上千萬元。而在過年前金管會公佈玉山銀行與永豐銀行皆有理專涉嫌挪用客戶資金，金額高達數千萬元，金管會就銀行內控疏失乃依提高罰則的《銀行法》第45條之1與第129條第7款，核處各銀行新台幣1,200萬元罰鍰

熱門新聞

獨／不堪疫情虧損！20年「祥福餐廳」3月11日停業

阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

全聯3月5日再度開賣台糖防疫期間清潔專用75%酒精

獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。