煩惱新冠肺炎疫情不想出門 三招「宅運動」提升免疫力

新冠肺炎疫情持續蔓延，讓民眾不想出門，卻又有運動需要，還有病患擔心不方便到醫院做復健，會影響功能恢復。物理治療師分享三招運動方式，在家「仰臥起坐」、「仰臥抬腳」及「靠牆深蹲」，宅運動也可以提升免疫力對抗疫情。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師徐佩萱表示，近來有四成的復健病患因害怕武漢肺炎減少來醫院復健，甚至減少出門去公共場合。許多患者詢問若不到醫院做復健，在家可以做哪些運動？

徐佩萱表示，運動對身體有許多幫助，包括：促進新陳代謝，強壯肌肉、強腱骨骼、增加心肺耐力及增加身體免疫力。反之若不運動，不僅會肌肉無力，還會讓免疫力下降。因此即便病人不想出門做復健，仍會鼓勵病人在家多活動。

徐佩萱分享三招在家的簡易規律運動，第一招「仰臥起坐」，仰躺，手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶起，停3至5秒，重複10次，以鍛鍊腹部肌肉。第二招「仰臥抬腳」，同樣也是仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後慢慢放下，注意放下時腳不要碰到床面，重複5至10下為一回合，做3回合，可鍛鍊腹部肌肉，同時還能作用於臀部、腿部肌群。