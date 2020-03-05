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防疫優先 奇美醫院陪探病新制3月9日實施

中央社 / 台南5日電

新冠肺炎疫情延燒，奇美醫學中心今天宣布從3月9日起實施「住院病房陪探病123」新制，每名病人限1人陪病、2人探病、每名探病者限30分鐘，每天僅兩個時段各1小時開放探病。

奇美醫學中心指出，國際間新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續擴大，國外已傳出醫院群聚事件。為進一步保障病人及醫療照護工作人員安全，將從9日起全面實施「住院病房陪探病123」限制原則，即日起試行宣導。

奇美醫學中心指出，一般病房的探病時間限定為每天中午12時至下午1時、晚間5時至6時兩個時段；加護病房僅限每天上午一個時段探病。每名住院病人限1人陪病、2人探病，每名探病者限30分鐘時間。陪病者發給陪伴證，探病者發給訪客證，都會由院方登錄資料建檔。

奇美醫學中心指出，院方並已開始實施「照護區域區隔」專責病房照護分艙、病人訪客分流等措施。呼籲在防疫期間，民眾儘量減少進出醫院，有需要時以視訊或電話探病，保護病人安全，也維護自身健康。

疫情 新冠肺炎

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