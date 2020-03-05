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新冠肺炎疫情嚴峻 桃園機場單日運量跌破2萬人次
新冠肺炎疫情嚴峻，嚴重影響桃園機場旅運數量。桃園機場4日的旅客數首度跌破2萬人次，僅1萬7906人次，創下今年初開始執行新冠肺炎防疫措施以來最低紀錄。
根據移民署國境事務大隊統計，4日桃園機場的實際旅客量只有1萬7906人次，首度跌破2萬人次大關。
桃園機場去年總旅運量約4600萬人次，平均單日運量約12萬6000人次。去年3月4日運量12萬5910人次，今年同日運量僅達去年的14.22%。
移民署國境事務大隊統計，從3月1日起桃園機場的旅客運量持續下滑，1日入出境2萬6386人次，2日為2萬0894人次，3日為2萬0071人次，4日跌破2萬大關，僅1萬7906人次。
熟悉航空業運作人士評估，隨著防疫措施的調整，運量可能還會下滑，勢必要等到疫情平緩，才有翻轉的力量。
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