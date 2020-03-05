九旬翁長年便秘用軟便劑「解放」 就醫檢查竟是罹癌

90歲陳姓老翁長期便秘，家人以為是上了年紀腸道退化，多年依賴軟便劑幫老翁「打通關」，但經醫師檢查發現，禍首是4公分腫瘤阻塞腸道，用機器手臂進行腹腔鏡微創手術切除大腸病灶。醫師提醒便秘族群，放任病情置之不理，腸癌早晚會悄悄找上門。

台中慈濟醫院大腸直腸科醫師方佳偉表示，網路流傳「便秘十年必得腸癌」，雖不是百分百準確，但不可諱言，腸癌病人的確有極高比例曾飽受便秘之苦。九旬老翁使用軟便劑10多年，一直認為是老了腸道退化，方佳偉醫師苦勸他檢查，查出原來是長了4公分腫瘤阻塞腸道，才會吃得進去，卻要靠軟便劑才拉得出來。

方佳偉考量老翁年紀，建議用機器手臂進行腹腔鏡微創手術，切除大腸病灶，僅在腹部打3個各約1公分的小傷口，術後恢復良好，也不必為每天必須面臨的「解放」所苦。方佳偉提醒，不是所有病人都適合機器手臂手術，必須由醫師術前評估。

方佳偉表示，正常人體「有進就一定要有出」，便秘問題如果是短期使用軟便藥解決還好，若是長期便秘卻只依賴藥物，結果就是不斷累積體內毒素，經年累月刺激，久而久之惡性循環，腸道就容易病變。

方佳偉說，老翁因腫瘤塞住腸道造成便秘，反過來講，也可能是因長期便秘未改善，引發腸道發生腫瘤，台灣長期依賴軟便藥的族群比例不低，建議最好讓大腸直腸科醫師檢查，排除腫瘤造成腸道的阻塞，並建立健康生活飲食與運動等方式，找回規律的排便習慣。