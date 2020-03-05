裝人工心臟等191天 換心重獲新生

近來「葉克膜」、「心室輔助器」重回新聞版面，台北慈濟醫院心臟外科主任諶大中表示，「葉克膜」是緊急時用來給予病患心肺功能支持，待病患肺臟功能恢復，只需心臟功能的輔助時，就可以考慮卸下葉克膜改裝「心室輔助器」，即俗稱的「人工心臟」，以等待心臟移植的機會。曾有病人等待191天獲得「心」生。

諶大中表示，曾有一位病患因為心臟衰竭惡化，藥物已無法控制，故裝置「短效型」心室輔助器等待心臟移植，歷經191天的等待，最終順利等到適合的心臟，完成移植手術重獲「心」生。

諶大中說，「心室輔助器」可支撐心臟大部分的輸出功能，通常用於三種情況，如心臟功能不佳或心臟手術後的病人，協助其心臟功能的復原或改善；為需要換心的病人在等待移植期間提供心臟功能的支持；罹患末期心臟衰竭但不適合心臟移植的病人，長期裝置心室輔助器維生。

諶大中說，心室輔助器可分為「短效型」與「長效型」兩種。「短效型心室輔助器」是將機器放在體外，需插電連接，術後患者可以下床但不能出院，建議使用時間是1個月左右，只要是符合政府心臟移植手術施行資格的醫院跟醫師診斷需要即可使用，有健保給付，不需自費。

「長效型心室輔助器」則是全植入式，機器安裝在體內，術後病患需將電池背在身上，並有一條導線用以連接充電，可以出院恢復正常生活，使用時間可從數個月到數年不等，國外曾有病人安裝後存活超過10年的例子。而在健保給付方面，「長效型」的評估條件嚴格，未通過健保審查者，需自付500多萬元的高額費用。

諶大中表示，不論是「短效型」或「長效型」心室輔助器，都有產生併發症的風險。由於血液是透過機器管路循環，容易形成血栓、溶血等血液問題，或因血流型態改變造成腸胃道出血，也可能因裝置引發感染，同時還需注意裝置的正常操作及維護，以免因為機器失效而意外喪生。

諶大中說，使用「長效型心室輔助器」的5年存活率約為50-60％，病人出院後的居家護理，除配合醫師學習正確的操作方式，並隨時確認機器是否正常，尚需留意身上有一條導線連著電源功能器，國外就發生過關門時不慎將導線絞斷、或狗狗咬斷導線的案例。

病人每天洗澡前要先把傷口包起來防止進水，需注意自己的身體功能是否有異，如發現心室輔助器支撐力不足或心律不整的情形，就要盡速回診，他鼓勵病人，「病人要自己幫助自己，才有耐力等到換心的機會，若身體狀況控制得宜，不僅可使將來進行換心手術時更加順利，術後也才能復原得又快又好」。