高鐵第幾節車廂最安靜？內行人「專業解析」告訴你

台灣高鐵公司今天凌晨開放清明連假訂票，但因為防疫需求，睽違9年一律實施全車對號座，不少民眾因為少了自由座所以網頁很卡，導致沒搶到票，有人就因此延伸問「高鐵坐第幾節車廂比較安靜？」，這問題也釣出許多專業回答。

網友在PTT八卦版發文說自己要買4月1日的南下車票，但沒有搶到，而且高鐵因為防疫需求又取消了自由座，於是順便好奇的詢問大家「第幾節車廂比較安靜阿？」作為以後的參考，馬上引來網友回答。

網友表示「1.5.12 這三節是無動力車箱沒高頻馬達聲」、「商務會安靜一點」、「放假都不會安靜，很吵」、「最後一節的駕駛艙啊」，其實這問題Railway版之前也曾討論過，有也人說「理論上來說1.5.12無動力車廂最安靜 商務車廂是6車」、「其實都一樣，相對於其他鐵路用車高鐵神安靜」、「三寶最多的車廂最吵」、「1、2車走一下會發現噪音值還蠻明顯的」。

每逢連假疏運，高鐵多會加開商務車廂以外的全車自由座，盡可能讓有返鄉、返工需求的民眾可以順利搭車，不過自由座車廂總是擠滿人，甚至站到對號座車廂內，因此台灣高鐵配合防疫，2020清明假期疏運4月1日到4月6日，所有車次一律實施全車對號座，暫停定期票、回數票、悠遊卡或一卡通聯名卡使用，以降低感染風險。

已完成訂位之旅客若三天內未完成付款，座位將會釋出，建議尚未購得所需車票的旅客，屆時可再次嘗試訂位。