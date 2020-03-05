知名美妝品牌美體小舖 傳業績下滑要求房東「免租金兩個月」

新冠肺炎疫情讓百貨零售業紛傳業績下滑，知名保養護理品牌「美體小舖」（The Body Shop）近日爆出因業績下滑，以類似「公文形式」發函，要求店面房東「共體時艱」免收租金兩個月。根據《鏡週刊》報導，由於房東不滿事前未收到通知和協商，因而向周刊爆料。美體小舖也對此回應，承認作業有瑕疵，將會和所有房東再溝通。

報導中房東出示請求函，內容寫道：「因目前武漢病毒肆虐，嚴重影響門市經營，也直接影響品牌業績創造，故懇請暫緩收取租金，免租1-2個月，共體時艱…。」受文者則是「全省門市房東」

爆料房東表示，雖然能體諒景氣不好，但服務品質應是美體小舖的事，也不講清楚，這樣後續不知如何處理。美體小舖對此則回應，的確有協調免租，由於聯繫不上部分房東，才會發函通知。但目前整體營運正常，沒有資遣計畫。

美體小舖1976年於英國成立，1988年引入台灣，創辦人Anita是知名的人權運動者與實踐家，目前在全台有超過60間門市。

受到這波疫情影響的不只美體小舖，本土美妝品牌美華泰近日也宣布因不堪虧損，15家門市將關閉不再經營。許多知名商家如桃園喜來登、台北101內粵菜名店，也紛傳放起無薪假或進行裁員。