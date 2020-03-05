子宮肌瘤藥恐引起肝損傷 食藥署下令業者訂風險管理書

子宮肌瘤常見於育齡女性，部分情形需要開刀或用藥。過去陸續傳出治療子宮肌瘤的ulipristal acetate成分藥品可能引起嚴重肝損傷，衛福部食藥署彙整評估國內外資料後決定應執行風險管理計畫，本周二下令藥廠三個月內制定藥品風險管理計畫書。

振興醫院婦產科主任石光興表示，長子宮肌瘤的女性多達四分之一到二分之一，絕大多數不需要治療，半年追蹤一次即可。部分患者出血量大、肌瘤體積大或生長速度快、不孕風險高等，才要考慮進行切除手術，而因故不想開刀的患者，則會視情形給藥。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說明，ulipristal acetate是一種具口服的活性合成選擇性黃體素受體調節因子，可抑制細胞增生與誘導細胞凋亡以縮小纖維瘤體積。子宮肌瘤患者如果想在術前就將肌瘤縮小，或是有出血量大等症狀卻不想開刀時，自費使用這種藥品是選擇之一。

不過，根據藥害救濟基金會資料，歐洲藥品管理局曾接獲數件通報，有患者用藥後發生嚴重肝損傷，其中有個案發生肝衰竭而需進行肝移植，因此歐盟曾進行效益風險評估，同時提供民眾多項建議，像是用藥者每月至少進行一次肝功能檢查，並於停止治療後二至四周再檢查一次；治療期間若肝臟酵素（轉氨酶transaminase）檢測值超過正常值上限的兩倍，應立即停藥。

郭安妮與石光興在臨床上尚未碰過用藥後引起嚴重肝功能損傷的患者，但建議用藥三個月後作一次肝功能檢查，石光興則建議在用藥前也先檢查一次，以利對照用藥前後的肝功能變化。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民已不開立這款藥品，他建議用藥民眾事前應評估肝功能，並確定了解預計用藥時間長、用藥效果與用藥風險等，再開始吃藥。