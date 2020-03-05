傳50醫護離職 醫師職業工會要柯文哲負責

北市醫師職業工會秘書長廖郁雯指出，市長柯文哲與聯醫總院長黃勝堅應正視聯醫結構問題，不該再讓副市長黃珊珊擋子彈。衛生局長黃世傑說，柯文哲致力提升聯醫醫護要同工同酬。

新冠肺炎疫情持續升溫，台北市聯合醫院爆50名醫護不堪壓力而離職，黃珊珊昨天澄清表示，過完年後的聯醫都有一波正常離職潮，107年1至3月有104人離職、108年有77人離職、今年則有86人。

不過，廖郁雯隨即在臉書貼文，表示50名醫護離職消息若屬實，柯文哲與黃勝堅要負最大責任，不要再讓黃珊珊出來擋子彈，柯文哲若有勇氣承擔，就應正視聯醫長期以來的結構問題。

柯文哲上午出席慈濟基金會安心祝福包捐贈儀式，未安排受訪，被媒體問及廖郁雯的質疑時欲言又止，「奇怪，問題是…數據上看起來…」，隨後表示黃世傑會說明。

黃世傑表示，聯醫離職潮是假設性問題，如和平院區負壓隔離病房有29房、26名護理人員，沒有一個人離職，聯醫對防疫也做好萬全準備。

他說，柯文哲上任5年來致力提升聯醫醫護人員要同工同酬，如非正式聘用的護理人員也調升好幾次薪水，導致盈餘減少，同時影響獎勵金發放。

獎勵金短少部分，黃世傑表示，去年中秋節時確實減少，但經過調整，今年春節發放獎勵金時，就沒有反彈聲音。

而聯醫副總院長黃遵誠先前指出，獎勵金是台北區健保點數大幅下降影響收入，獎勵金為收入減掉支出後的盈餘發放，雖然獎勵金短少，但本薪仍視營運狀況逐年往上調整，強調員工權益未受損。

黃世傑說，會再請黃勝堅與聯醫醫護人員加強溝通與說明。

至於黃珊珊擋子彈一說，黃世傑表示，因應新冠肺炎，台北市應變中心已提升一級開設，黃珊珊是副指揮官，與疫情相關的議題，多由黃出面發言，他也會在旁邊補充。