北投麗禧 輕鬆玩．國人住房專案

撰文 / 陳俊嘉
房內冷熱雙湯池，可俯瞰北投夜景、一邊享受著名的白磺泉。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
房內冷熱雙湯池，可俯瞰北投夜景、一邊享受著名的白磺泉。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

享房型免費升等、延後退房、最多享3,000元餐飲折抵

遠離塵囂，靜心體驗與大自然互動的平衡與和諧，給自己一段陶然愜意的山林小旅行吧！北投麗禧溫泉酒店推出【輕鬆玩．國人住房專案（專案價格13,090起）】，凡持中華民國身分證入住，國人即享「房型升等開心玩、延遲退房睡到飽，及1,500元或3,000元餐飲折抵」，或另享尊榮接送服務！每間客房皆擁有獨立的冷、熱湯池，讓您盡情紓壓、放鬆，以純淨白磺泉為您淘洗煩憂。

北投麗禧基本房型「雅緻山景客房」即15坪起跳，大面落地窗觀賞北投秘境山林美景，房內更以觀音石打造的冷熱雙湯池，旅客可在環翠美景中享受北投著名的白磺泉，讓身心靈完全放鬆。4月起凡以【輕鬆玩．國人住房專案（專案價格13,090起）】入住北投麗禧，立即享房型免費升等、延遲退房等專屬回饋，此外更有二選一優惠：1500元館內餐飲折抵或尊榮接送服務可供貴賓選擇，貼心專車到府載客，不用接觸過多人群，讓旅客更加安心出遊。

北投麗禧「雅緻家庭房」適合兩大兩小闔家出遊，享受北投山林大自然時光。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
北投麗禧「雅緻家庭房」適合兩大兩小闔家出遊，享受北投山林大自然時光。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

適合兩大兩小入住的「雅緻家庭房」，專案價20,570起，除可享3,000元餐飲折抵金或尊榮接送服務二選一外，時序入春，天氣溫暖且穩定，北投麗禧戶外風呂擁有得天獨厚的室外泳池與溫泉池，適合親子一同玩水、泡湯，享受大自然。

北投麗禧位於山區，得天獨厚的戶外泳池與溫泉池，可一邊呼吸新鮮空氣，戲水與泡湯同時享受。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
北投麗禧位於山區，得天獨厚的戶外泳池與溫泉池，可一邊呼吸新鮮空氣，戲水與泡湯同時享受。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

北投麗禧以新東方意象打造簡約寬廣的愜意環境，三次榮獲觀光局評鑑為五星級飯店，以台式服務及台灣就地取材的概念將建築美學、住宿休憩、飲食文化、泡湯享樂等多種元素融入飯店每個角落，希望將北投的美、台灣的韻味傳達給所有貴賓，帶給旅人富含人文素養與自然氣息的休閒空間。讓旅人在更實質的有感優惠中，放鬆心情享受北投麗禧獨一無二的天然美景。

輕鬆玩．國人住房專案
適用期間：04/01~09/30淡季平日(週日-週五)
不適用日期：假日(週六)、特殊節日(清明連假4/2-4/5)入住恕無法使用
注意事項：
1.凡預訂本專案，即享客房升等服務，麗禧套房恕不適用。
2.凡預訂本專案，即享延遲退房：可延至12:00退房；麗禧套房為13:00退房。
3.尊榮接送服務：桃園機場/松山機場－機場接機服務需在用車前24小時預定。

詳請及預訂請洽（02）2898-8888
官網詳情：https://www.gvrb.com.tw/2020-227/

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