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桃機防疫車隊上路首日旅客使用率接近2成

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
依照新冠肺炎防疫規定，入境後需居家檢疫旅客不得搭乘大眾運輸工具。桃園機場推出防疫車隊，沒有親友接送且必須居家檢疫的旅客，限定搭乘防疫車隊的車輛回家。圖為旅客排隊登記搭乘防疫車隊之一的租賃車。記者陳嘉寧／攝影
依照新冠肺炎防疫規定，入境後需居家檢疫旅客不得搭乘大眾運輸工具。桃園機場推出防疫車隊，沒有親友接送且必須居家檢疫的旅客，限定搭乘防疫車隊的車輛回家。圖為旅客排隊登記搭乘防疫車隊之一的租賃車。記者陳嘉寧／攝影

為服務入境旅客需要居家檢疫的返家交通需求，桃園機場防疫車隊4日上路，共有72名旅客使用，佔了全部需要居家檢疫旅客數將近2成的比例。

桃園機場公司指出，根據衛福部疾管署的資料顯示，4日桃園機場共有430名入境旅客需要執行居家檢疫，其中居住在北部地區短程旅客，有38人搭乘機場排班計程車返家，另有34名居住在中南部或宜、花地區的旅客，搭乘租賃車回家，其他358人則由親友接回，或自行駕車返家。

桃機公司表示，4日起第3級旅遊疫區（陸、港、澳、韓、義、伊朗等地）入境、疾管署會發給每位旅客居家檢疫通知書，依法不得搭乘大眾運輸工具回家，只能由親友接機、自行駕車或搭乘機場防疫車隊的車回家。

桃園機場從4日起召集620輛排班計程車及租賃車組成防疫車隊，全天服務需居家檢疫旅客的返家專車服務。防疫車隊實施1周後，從11日起，需要居家檢疫旅客若違反規定搭乘大眾運輸工具者，將依法處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

為了提供安全的運輸服務，桃園機場公司從推動新冠肺炎防疫措施，要求機場對外所有聯外交通運輸業者持續做好消毒作業，持續對駕駛展開衛教訓練，讓排班計程車、租賃車、客運車等各類交通運輸業者，都提供最佳衛生品質服務。

桃園機場 居家檢疫

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