明天清晨最冷 下周還有兩波冷空氣報到

受到東北季風增強影響，中央氣象局表示，今明兩天仍是各地濕冷的天氣型態，明天凌晨竹苗地區還有機會下探13度，但白天開始冷空氣減弱，隨後轉為舒適穩定的天氣，周日、周一又有一道鋒面通過，屆時北台灣高溫會再降2到4度，但不會像這波這麼冷，下周二、三也有冷空氣，但影響程度要再觀察。

根據氣象局預報顯示，今天新北市富貴以及離島多個地區，氣溫都在11度上下，氣象局預報員王品翔表示，今天到明天清晨都受冷氣團跟華南雲雨系影響，各地都是濕冷濕冷的感覺，北台灣高溫16、17度，中南部以及花東18、19度，整體降雨狀況方面，中部以北、東半部整天都是陰陰的天氣，且有短暫雨，南部則是以陰天為主。

王品翔說，明天白天開始冷氣團慢慢減弱，不過明天清晨是這波冷氣團影響最明顯的時間點，竹苗有機會出現13度低溫，北台灣清晨也有14、15度左右低溫，白天開始到下周日天氣回穩。

王品翔說，下周日白天到下周一，有一道鋒面通過，屆時北台灣、東北部雲量會變多，轉為偶有零星降雨的天氣，高溫方面，也會下降2到4度，不過不會像這波這麼冷，下周三開始，整體環境水氣增加，再加上東北季風影響，北部、東北部天氣再度轉涼，將是有局部短暫陣雨的天氣，中南部也有零星降雨。

今天清晨玉山降下瑞雪，王品翔說，目前玉山的水氣已經減少，下半天降雪的機率將減少，接下來高山降雪機率，要看下周二、三的冷空氣影響程度，如果水氣、溫度適合，也有可能再降雪。