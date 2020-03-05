衛星影像進行山坡地查定分類 589公頃待查

為快速完成全台山坡地土地可利用限度查定分類，農委會水保局運用圖資判釋並配合法制修正，截至1月底，全台98萬公頃山坡地，未查定面積有589公頃，達成率99.9%。完成查定的土地，後續提供地政機關辦理補註非都市土地使用地編定類別，解決山坡地暫未編定土地從事農作行為，不得申領農業天然災害現金救助補助的問題，保障實際耕作農友權益。

水保局表示，山坡地保育利用條例第16條規定，針對山坡地供農業使用的土地，須辦理可利用限度分類，完成宜農牧地、宜林地、加強保育地查定。

全台山坡地面積多達98萬公頃，過往山坡地查定工作，每一筆地籍須進行人工現場測量，囿於人力、經費、時間及相關行政程序限制，截至2012年仍有17萬餘公頃土地未完成查定，使得暫未編定土地從事農作的農友，面臨無法申領農業天然災害現金救助的困境。

為加速完成查定，水保局發展運用衛星影像、數值高程模型、土壤圖、土地利用圖、地質圖等大數據資料及GIS科技技術，以圖資判釋山坡地4項查定基準（即坡度、土壤有效深度、土壤沖蝕程度、母岩性質），並結合專業團體（如：水土保持相關技師公會、大專院校、工程顧問公司等）協助，取代現場工作，降低人力成本及行政資源。

同時，為將圖資查定方法法制化，農委會配合修正「山坡地土地可利用限度分類標準」及「行政院農業委員會山坡地土地可利用限度查定工作要點」等相關規定，簡化查定作業、增訂查定作業得委託專業辦理或運用各類圖資協助判釋等作為。在多方合作努力下，目前山坡地查定進度達成率已達99.9%。

水保局最後表示，山坡地查定也是地方政府執行山坡地超限利用查報、取締重要基礎，民眾可透過網站查詢。網址 https://serv.swcb.gov.tw/