不願放棄！人工生殖第3次終成功 她40歲喜得女

40歲的王姓女子結婚4年多，想懷孕卻流產，求助中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心，做了2次人工生殖都失敗，擔心年紀太大，一度想放棄，卻在醫師的鼓勵下做了第3次人工生殖，回診驗血時收到最珍貴的禮物，「成功懷孕了，是個女孩！」

「當醫師告訴我懷孕了 ，我在診間大哭，喜極而泣，不敢相信等了這麼久終於懷孕了！」王姓女子分享在得知懷孕那一剎那的開心 ，目前小寶寶約兩個月大，她也特別寫卡片致謝，提到自己是「實現夢想的媽咪和爹地 。」

王姓女子結婚4年多，一直想懷孕都沒成功，好不容易第一次懷孕卻流產，在生殖醫學中心嘗試2次人工生殖都失敗，擔心可能年紀太大，想改做試管嬰兒，中醫大新竹附醫生殖醫學中心主任林孝祖鼓勵她「 再給醫師一次機會」，第3次人工生殖回診時，王媽咪認為身體沒有什麼變化，應該又失敗了，沒想到驗血後，林孝祖卻給她最珍貴的禮物。

林孝祖表示，面對生育問題，就是儘早規劃，備孕時間和失敗機會可能會縮短，建議想懷孕的夫妻要有健康生活型態，例如改掉熬夜和抽菸等不良習慣，搭配適當運動，運動可以降低壓力也提高基礎代謝率刺激治療。

也建議男性可多吃維他命C、E或鋅及海鮮等，提高精蟲的品質；另外，提醒媽咪正向面對療程結果，人工療程預估2到3次療程，如果3次都失敗，或許在人工療程有些條件無法克服，此時可能就會建議改試管。

王姓女子也分享，前2次做完人工生殖就到處趴趴走，第3次乖乖在家休息就懷孕了，特別感謝林孝祖主任不斷鼓勵她要有「正能量」，「好好吃好好睡」，有了正能量，讓她終於成功懷孕。