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防疫升級 台鐵拍板近千輛區間車、莒光號加裝乾洗手液
台鐵普悠瑪號等高級列車上皆有配置洗手乳，因應防疫升級，台鐵局宣布將在通勤電車（區間車）、莒光號等車裝設乾洗手液，共計近千輛車需加裝，預計近期就會完成。
交通部長林佳龍日前表示，希望在交通部管轄車站、車輛能改為感應式水龍頭，減少手的接觸以免遭病毒感染。
據台鐵局統計，目前在PP自強號、普悠瑪、太魯閣號等高級車，共計583輛車已是感應式水龍頭，並配有洗手乳。而剩餘970輛車，包含區間車、復興號和莒光號則為非感應式水龍頭，且由於車輛本身水廂容量不足，車上並無擺設洗手乳。
台鐵局說，上述車輛輕量化水箱設計較小，僅有600公升，若擺設洗水乳，恐因民眾沖洗過久，造成水量不足，導致旅客如廁及用水不便。因此台鐵局近日拍板，因應防疫升級，先在區間車、莒光號等車輛加裝乾洗手液，目前已發文各機務段加裝乾洗手液。
台鐵局說，會從區間車開始裝起，只要買到乾洗手就會開始裝，將於近期加裝完畢，預算上則是全力配合。至於改為感應式水龍頭的經費則仍在估價中。
另外台鐵也說，除了洗手設備上提升，空調也從室內循環改成室外模式，促進空氣流通。
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