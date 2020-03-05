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上車學性事 訓練營未來擬常態舉辦

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台灣醫療科技整合學會理事長蘇軒表示，有些男性對正確的性知識與安全性行為仍有謬誤，故發想「老司機訓練營」，希望藉此傳遞醫學實務衛教。記者簡浩正／攝影
台灣醫療科技整合學會理事長蘇軒表示，有些男性對正確的性知識與安全性行為仍有謬誤，故發想「老司機訓練營」，希望藉此傳遞醫學實務衛教。記者簡浩正／攝影

「老司機，帶帶我。」近來網路上常看到老司機求上車這句話，實際上這句話出現，代表男性要分享有點「專業」、有點「黃」的性事。不過，並非所有男性的性知識比自身想像中充足。

28歲的小山（化名）報名了由台灣醫療科技整合學會，免費針對成年男性舉辦的「老司機訓練營」，實際「上車」體驗加上講師說明後，小山才知道原來壯陽藥不只威而鋼、保險套得「戴好戴滿」、情趣用品居然有這麼多，讓他長知識，笑說不敢跟鄉民說自己是「老司機」了。

「此需求一直都在，但問的人很難啟齒。」開業婦產科醫師、台灣醫療科技整合學會理事長蘇軒表示，學會創立時主要為推廣藥物、醫療資訊與科技整合，近年則與愛滋相關學會合作，對愛滋與性病防治盡一分心力。而有鑒於有些男性對正確的性知識與安全性行為仍有謬誤，如菜花是接觸傳染，若保險套沒「戴好戴滿至根部」仍有中鏢可能，故發想此訓練營，傳遞醫學實務衛教。

但怎會取名為「老司機訓練營」？蘇軒說，《老司機帶帶我》這歌詞與影片在網友間瘋狂流傳，又意指在某些方面熟門熟路、資歷較老等含義，故以此為出發點，並真的租台遊覽車、製作老司機看板，並找來show girl擔任助理「吸睛」，讓活動具健康角度又不會太正經八百，果真引起注目。

他說，訓練營去年12月為首次舉辦，來了約25位男性，並請來藥師說明壯陽藥種類、用藥安全、成人玩具體驗、免費快篩、匿名提問等環節，互動熱烈；當時與會男性問到勃起問題、藥物怎麼用，甚至有人連保險套都不會戴。但事後覺得仍有改善空間，如車上因行車震動搖晃，會讓人不太舒服、使活動節奏斷續等，故此次升級2.0，與情趣用品店合作借了場地，請來泌尿科醫師實戰教學，老司機報名數也小成長破30位。

而在未來規劃上，蘇軒說想讓活動變成常態化，今年預計辦五次，未來活動會拍攝影片與花絮，讓健康資訊得以傳遞。他呼籲，性病防治不只同性、異性戀性生活也具高風險，安全性行為與健康衛教，無論男女都應知道。

性行為

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