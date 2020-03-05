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「老司機」上車 泌尿科醫師帶男性另類學性福

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
老司機訓練營講師、林口長庚醫院泌尿科主治醫師侯鎮邦（右），講述「男性健康教育講座」，以輕鬆詼諧方式讓男性有正確觀念，遇到問題時不再難以啟齒，成為真正的老司機。圖／台灣醫療科技整合學會提供
老司機訓練營講師、林口長庚醫院泌尿科主治醫師侯鎮邦（右），講述「男性健康教育講座」，以輕鬆詼諧方式讓男性有正確觀念，遇到問題時不再難以啟齒，成為真正的老司機。圖／台灣醫療科技整合學會提供

台灣醫療科技整合學會，2月29日免費針對成年男性舉辦「老司機訓練營2.0」，近30位老司機在北捷信義安和站集合上「老司機號遊覽車」，在車掌小姐小邱進行「神秘互動」下，遊覽車緩緩駛進由情趣用品商所合作的彩虹酷兒場地，進行課程講座。

老司機訓練營講師、林口長庚醫院泌尿科主治醫師侯鎮邦，講述「男性健康教育講座」。他說台灣男性的勃起功能障礙有年輕化趨勢，臨床上患者已從50歲以上降至30歲左右，原因與生活形態有關，如工作忙碌、日夜顛倒、生活壓力大、憂鬱等，尤以科技業、設計師等行業者比例較高。

不過他說，台灣男性性方面真出現問題時，普遍難以啟齒，多透過從小到大所的認知、網路資料、論壇等搜尋，近年也有不少網紅傳遞性知識，但卻仍有謬誤的可能，甚至延誤就醫，因此想以此訓練營課程，以輕鬆詼諧方式，讓成年男性吸取枯燥乏味的醫學知識。

侯鎮邦說，講座內容包含男性性功能障礙、早洩、夫妻間的情趣用品使用、藥物、如何戴套等性知識，讓男性有正確觀念，享受安全性愛且遇到問題時不再難以啟齒，成為真正的老司機。

像是男性在60歲前，偶會因生活壓力等因素而在性交過程中出現「不夠硬」、「草草結束」的狀態，誤以為自己有早洩問題；但以醫學上來說，性交過程中只要超過兩分鐘以上即不算早洩。當然，男性不會滿足於這麼短的時間，行房前的心理建設、夫妻溝通等是關鍵外，長期有菸、酒癮、藥物濫用者，也是可能影響男性性能力的因素。

侯鎮邦說，有的老夫老妻久了偶爾需要新鮮，這時情趣用品就是床笫間的潤滑劑，但來源需合法外，並注意安全與清潔，以免過程中出現細菌等感染。他曾在急診時，收治過先生將手機塞入妻子下體而拿不出來的特殊求救，情趣立馬幻滅。

此外，現在的年輕人性觀念較為開放，一夜情、換女友甚至換妻開趴等活動出現，侯鎮邦說，若過程未做好防護措施，仍有染上性病、愛滋的機率，雖目前醫學上已出現PREP等藥物預防，但也得小心偽藥，且無論男女都得認知，安全性愛、單一性伴侶才是要務。

「老司機訓練營」找來show girl擔任助理，讓活動具健康角度又不會太正經八百，果真引起注目、相當吸睛。圖／台灣醫療科技整合學會提供
「老司機訓練營」找來show girl擔任助理，讓活動具健康角度又不會太正經八百，果真引起注目、相當吸睛。圖／台灣醫療科技整合學會提供

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