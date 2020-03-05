因應疫情 光田醫院建構肺部X光AI智能輔助判讀系統

各醫院因應新冠肺炎疫情都需超前部署，光田綜合醫院也進階設立24小時「肺炎小組」，急診、門診和住院病患可即時獲感染科、胸腔內科醫師專業協助，檢查也首度加入肺部X光AI智能輔助判讀系統，協助加強檢查作業、加速檢疫，讓防疫更精準有效率。

光田醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築表示，2019新型冠狀病毒在全球確診個案增加，院內嚴加防範同時也要體恤醫護工作壓力，目前2019新型冠狀病毒以肺炎為主要病徵，院內資訊部與長佳智能合作建構肺部X光AI智能輔助判讀系統，作為醫師們的強力小助手，提醒異常狀況，減輕醫護單一承受、不可出錯的防疫壓力。

張家築說明，醫師每天要判讀的各種X光影像報告超過百筆，如何用最短的時間立即決定輕重緩急，在眾多X光資料中，優先協助判讀肺部異常報告，是鞏固第一道防線的重要工作之一，光田運用AI爭取時間，當醫師的助手協助，讓患者肺炎診斷更快速有效。

資訊部部長林政杰解釋，因應新冠肺炎照肺部X光的需求，所有到院發燒或有呼吸道症狀的患者的X光片，影像都會在拍攝後進入這一套AI系統中，平均2分鐘人工智慧即判別肺部X光是正常或異常。

不正常的肺部X光片病患資訊，在醫師看診電腦上將以紅色標示突顯，第一時間提醒醫護人員注意及警覺在第一時間優先處理該患者，請醫師快速判讀胸部X光片的異常情形，確認肺炎與否，是否為必須進一步採檢的高風險病人，加快醫療處理速度。

張家築表示，這套AI不只可協助急診，包含門診、住院及放射科醫師等單位都能獲得AI小助手的提醒協助，當院內遇疑慮個案立即啟動院內「肺炎小組」，由感染科、胸腔內科醫師組成的肺炎小組成員，透過手機院內APP系統推播通知立即檢視患者胸部X光片，確認進一步投藥治療或收治隔離病房，保護醫護人員、患者及其他病人。

對於有發燒或有呼吸道症狀且有國外旅遊史、居住史的病患，光田也即時與一般病人分開至戶外發燒篩檢站檢疫，避免交叉感染，加強感染控制。防疫期間，光田醫院說，感謝第一線醫護、醫事人員的辛苦，也謝謝民眾的配合。