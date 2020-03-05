聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應疫情 光田醫院建構肺部X光AI智能輔助判讀系統

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築表示，光田建構肺部X光AI智能輔助判讀系統，成為醫師們的強力小助手，提醒異常狀況，減輕醫護單一承受、不可出錯的防疫壓力。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築表示，光田建構肺部X光AI智能輔助判讀系統，成為醫師們的強力小助手，提醒異常狀況，減輕醫護單一承受、不可出錯的防疫壓力。記者游振昇／攝影

各醫院因應新冠肺炎疫情都需超前部署，光田綜合醫院也進階設立24小時「肺炎小組」，急診、門診和住院病患可即時獲感染科、胸腔內科醫師專業協助，檢查也首度加入肺部X光AI智能輔助判讀系統，協助加強檢查作業、加速檢疫，讓防疫更精準有效率。

光田醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築表示，2019新型冠狀病毒在全球確診個案增加，院內嚴加防範同時也要體恤醫護工作壓力，目前2019新型冠狀病毒以肺炎為主要病徵，院內資訊部與長佳智能合作建構肺部X光AI智能輔助判讀系統，作為醫師們的強力小助手，提醒異常狀況，減輕醫護單一承受、不可出錯的防疫壓力。

張家築說明，醫師每天要判讀的各種X光影像報告超過百筆，如何用最短的時間立即決定輕重緩急，在眾多X光資料中，優先協助判讀肺部異常報告，是鞏固第一道防線的重要工作之一，光田運用AI爭取時間，當醫師的助手協助，讓患者肺炎診斷更快速有效。

資訊部部長林政杰解釋，因應新冠肺炎照肺部X光的需求，所有到院發燒或有呼吸道症狀的患者的X光片，影像都會在拍攝後進入這一套AI系統中，平均2分鐘人工智慧即判別肺部X光是正常或異常。

不正常的肺部X光片病患資訊，在醫師看診電腦上將以紅色標示突顯，第一時間提醒醫護人員注意及警覺在第一時間優先處理該患者，請醫師快速判讀胸部X光片的異常情形，確認肺炎與否，是否為必須進一步採檢的高風險病人，加快醫療處理速度。

張家築表示，這套AI不只可協助急診，包含門診、住院及放射科醫師等單位都能獲得AI小助手的提醒協助，當院內遇疑慮個案立即啟動院內「肺炎小組」，由感染科、胸腔內科醫師組成的肺炎小組成員，透過手機院內APP系統推播通知立即檢視患者胸部X光片，確認進一步投藥治療或收治隔離病房，保護醫護人員、患者及其他病人。

對於有發燒或有呼吸道症狀且有國外旅遊史、居住史的病患，光田也即時與一般病人分開至戶外發燒篩檢站檢疫，避免交叉感染，加強感染控制。防疫期間，光田醫院說，感謝第一線醫護、醫事人員的辛苦，也謝謝民眾的配合。

新冠肺炎 醫師 AI

延伸閱讀

新冠肺炎病毒會透過蚊子咬和二手煙傳播？ 專家這樣說

首證新冠肺炎病毒攻擊中樞神經系統 醫生籲完善腦脊液檢查

新冠肺炎威脅世界經濟 IMF：全面反擊勿留遺憾

煩惱新冠肺炎疫情不想出門 提升免疫力宅運動正夯

相關新聞

低溫和水氣配合！ 玉山今天上午降三月雪

中央氣象局說，玉山氣象站今天上午7時10分開始下雪，至上午7時50分停止，降雪1公分。上午8時10分下雨，上午8時50分積雪溶光。

未來一周乍暖還寒 吳德榮：周六至下周三幾乎一日一變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周乍暖還寒，尤其周六至下周三幾乎是一日一變...

小心！當你的財被「理」走 祭出理專10誡銀髮理財免驚

在鼠年開工日即驚傳彰化銀行有理專涉嫌挪用客戶資金，導致客戶損失上千萬元。而在過年前金管會公佈玉山銀行與永豐銀行皆有理專涉嫌挪用客戶資金，金額高達數千萬元，金管會就銀行內控疏失乃依提高罰則的《銀行法》第45條之1與第129條第7款，核處各銀行新台幣1,200萬元罰鍰

太焦慮更容易生病！12個居家療癒指南教你減壓放鬆

所謂焦慮，是對於未來與未知的恐懼。擔心搶不到口罩、害怕被傳染、對疫情的種種焦慮，正逐步侵蝕每個人的心靈。在這人心惶惶的時刻，個人居家生活，可以怎麼減壓？我們將專家的建議，整理成12項居家療癒指南。

今天24節氣驚蟄 彭啟明：春雨頻繁雷雨季節開始

今天是24節氣的驚蟄，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，蟄伏在土裡的昆蟲被驚醒，這是一個很有聲光想像...

防疫升級 台鐵拍板近千輛區間車、莒光號加裝乾洗手液

台鐵普悠瑪號等高級列車上皆有配置洗手乳，因應防疫升級，台鐵局宣布將在通勤電車（區間車）、莒光號等車裝設乾洗手液，共計近千...

桃機防疫車隊上路首日旅客使用率接近2成

為服務入境旅客需要居家檢疫的返家交通需求，桃園機場防疫車隊4日上路，共有72名旅客使用，佔了全部需要居家檢疫旅客數將近2...

明天清晨最冷 下周還有兩波冷空氣報到

受到東北季風增強影響，中央氣象局表示，今明兩天仍是各地濕冷的天氣型態，明天凌晨竹苗地區還有機會下探13度，但白天開始冷空...

衛星影像進行山坡地查定分類 589公頃待查

為快速完成全台山坡地土地可利用限度查定分類，農委會水保局運用圖資判釋並配合法制修正，截至1月底，全台98萬公頃山坡地，未...

不願放棄！人工生殖第3次終成功 她40歲喜得女

40歲的王姓女子結婚4年多，想懷孕卻流產，求助中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心，做了2次人工生殖都失敗，擔心年紀太大...

上車學性事 訓練營未來擬常態舉辦

「老司機，帶帶我。」近來網路上常看到老司機求上車這句話，實際上這句話出現，代表男性要分享有點「專業」、有點「黃」的性事。...

「老司機」上車 泌尿科醫師帶男性另類學性福

台灣醫療科技整合學會，2月29日免費針對成年男性舉辦「老司機訓練營2.0」，近30位老司機在北捷信義安和站集合上「老司機...

熱門新聞

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

今天越晚越冷！ 明天北台灣下探14度

醫師大讚台灣口罩制度領先WHO一個月 特別這件事超有感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。