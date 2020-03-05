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睽違九年再次砍自由座 高鐵清明假票被搶翻狂賣30萬張

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司今天凌晨零時開放清明連假購票。本報資料照片
台灣高鐵公司今天凌晨零時開放清明連假購票。本報資料照片

台灣高鐵公司今天凌晨零時開放清明連假訂票，這也是睽違九年後，高鐵一律實施全車對號座。高鐵說，截至今天上午8時，總訂位數已達30萬張。

不少網友也在PTT上分享搶票狀況。有網友抱怨，因為少了自由座所以網頁很卡，質疑高鐵在取消自由座時有無考慮過瞬間流量會跟之前連假有差異；不過也有網友表示，App購票相當順暢，三分鐘內來回票就搞定，還有網友說購買回數票，有收到高鐵寄的簡訊與推播，所以知道這次取消自由座，已有心理準備。

民眾陳小姐表示，她平常連假會從台北回高雄，所以都會選擇搭高鐵的自由座，昨天雖然一開始沒有訂到票，但後來多試幾次就有了，能夠諒解台灣高鐵基於防疫需求採取全車對號座。

台灣高鐵說，昨天深夜起，即指派專人持續觀察售票狀況並確保系統穩定，今天凌晨零時開放售票後前五分鐘系統即成功完成7萬4000餘張車票訂位、15分鐘內完成16萬2000餘張訂位，30分鐘內完成24萬3000張訂位，截至今天上午8時總訂位數已達約30萬張。

台灣高鐵表示，已完成訂位之旅客若三天內未完成付款，座位將會釋出，建議尚未購得所需車票的旅客，屆時可再次嘗試訂位。

台灣高鐵企業網站已也公布熱銷車次資訊，方便旅客規畫行程。另將持續觀察旅客訂位狀況，積極規畫清明疏運二次增班，並透過各項運能精進措施，將全車隊34組列車做最有效運用，以加強服務旅客。

配合防疫，台灣高鐵2020清明假期疏運4月1日到4月6日，所有車次一律實施全車對號座，暫停定期票、回數票、悠遊卡或一卡通聯名卡使用，以降低感染風險。疏運規畫加開184班次列車，南下79班、北上105班，總計六天提供1050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務。

高鐵自2007年1月5日通車，初期並無自由座，均為全車對號座，直到同年11月12日才推出自由座。後因金融海嘯影響，自2009年元旦疏運起實施疏運期全車對號座，再於同年7月起擴大至周五至周日全車對號座；如此持續一年後至2010年7月起，配合定期票及回數票之推出，才終止實施全車對號座，改為每天都有自由座。

其後僅於2011及2012年，為了提升旅運品質，於春節疏運期間實施全車對號座策略。不過後來因為旅客數日益提高，甚至單日旅運達突破31萬，所以後面皆有販售自由座，此次清明疏運為事隔九年後再度推出全車對號座。

高鐵 連假 清明節

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高鐵清明連假全車對號座 明凌晨開放購票

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