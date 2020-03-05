經常被點名廢站 捷運小碧潭站活過來了嗎？

去年5月，位在小碧潭站共構商場的IKEA宜家家居開幕後，已迅速帶動大批人潮湧入。證據在哪？光看台北市政府交通局公布的捷運運量，2018年小碧潭站全年出入站運量加總約170.8萬人，2019年已達到240萬人次，成長幅度超過四成。據瞭解，至今IKEA平、假日都還是有1到2萬人次造訪。

今年3月6日，位在IKEA店上方五樓的京站時尚廣場小碧潭店也要正式開幕了！京站總經理柯愫吟表示，團隊「很用力地」營造這一層樓共4500坪的廣闊空間，甚至費盡苦心招攬獨家餐廳，就是要讓新店、文山區居民，有個舒服生活的休憩空間。

「雖然我們位在大台北邊陲，但品質絕對不打折扣，就像辣椒雖然小，但是一定要辣！」籌備六年，原本以為能夠拿下整棟五層樓商場經營權的柯愫吟坦承，雖跟原先預想的不同， 但她樂觀地喊出，今年的目標營業額是6億元。

只是，在疫情延燒下，順利達標的策略為何？

第一，引進獨家品牌，精準鎖定家庭客群

京站小碧潭店的餐飲占比約八成，10家餐廳平均客單價鎖定在500至600元間，總座位500席，以家庭客群為主；開放美食街則有700個座位，如傳統泰北料理心泰、文山區在地知名美食餐廳──江記水盆羊肉、以及來自香港的港式維記茶餐廳等，高達一成是獨家餐廳。

設計師陳瑞憲以南法普羅旺斯打造，在大片帷幕自然光的投射、原木及植栽綠意的映襯下，要讓來逛街用餐的消費者，仿若置身在歐洲市集的舒服愜意，消磨時光。

京站主打餐飲，也正是看中民眾逛街逛累了，需要餵飽肚子的「剛性需求」。

京站主管也觀察，當零售業颳起寒風，既有商圈蕭條沒落時，餐廳與其貿然開街邊店、單打獨鬥，不如擁抱商場，尤其愈來愈多親子家庭假日喜歡往戶外、商場跑，進駐商場反而有穩定的人潮帶來商機。

第二，鎖定新店、文山區在地居民、提供客製化會員方案

這次讓外界為之一亮的，就是小碧潭店為了深耕在地，特別推出新店文山區居民才能申辦的美食儲值卡「森林。食光Club卡」以及15歲以下的學生會員卡「小Q卡」，希望往後更接地氣、推出更專屬的生活服務。

京站Q卡會員目前約80萬名，目前，新店文山區居民約5、60萬人口，目標是三分之一的人申辦，達18至20萬張，提供儲值加碼點數獎勵，希望在地居民拿著這張等同現金的「飯卡」，常常來消費。

開幕首月，京站也特別舉辦三項活動，包括「便當自己做」，可到各櫃位自由購買菜色，填裝便當，若被顧客評選為最便宜又美觀的菜色，將會直接在店內銷售；以及親子捏飯糰活動、剩食再利用講座等。

第三，打造社區、親子族群最愛的公共空間

走進京站小碧潭站，挑高30米、總高15米的「晨曦之光」，是特別耗資1000萬打造的裝置藝術。未來這裡要開闢大型的公共閱讀空間，讓周圍學校的年輕學子們有地方好好K書、討論報告。

至於超市及其他品牌，也結合逛IKEA的民眾需求，主打輕奢家居的生活風格，彼此借力使力。

值得關注的是，鄰居IKEA在全世界的餐飲貢獻銷售額持續攀升，有了人潮帶動，京站在小碧潭主打「在地」「家居」結合美食氛圍的戰略，是否奏效，值得關注。

（作者／ 廖君雅 本文出自2020.3.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）