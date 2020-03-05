煩惱新冠肺炎疫情不想出門 提升免疫力宅運動正夯

新冠肺炎疫情延燒，有些人煩惱疫情不想出門，卻又想做運動，近來常有患者詢問若不到醫院做復健，在家可以做哪些運動，「活力得中山脊椎外科醫院」復健室組長徐佩萱表示，有四成的復健病患因害怕武漢肺炎減少來醫院復健，甚至減少出門去公共場合，她因此和大家分享三招可以在家做的運動方式，提升免疫力才能更有效對抗疫情。

徐佩萱物理治療師表示，運動對身體有許多幫助，包括，促進新陳代謝，強壯肌肉、強腱骨骼、增加心肺耐力及增加身體免疫力。反之若不運動，不僅會肌肉無力，還會讓免疫力下降。因此，即便病人不想出門做復健，仍會鼓勵病人在家多活動。

徐佩萱特別分享三招在家的簡易規律運動，除了這三項之外，若家裡有室內腳踏車或跑步機等亦是很好的運動方式。

第一招「仰臥起坐」：仰躺手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶起，停3~5秒，重複10次，以鍛鍊腹部肌肉。

第二招「仰臥抬腳」：仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後（圖二）慢慢放下，注意放下時腳不要碰到床面，重複5~10下為一回合，做3回合。可鍛鍊腹部肌肉，同時還能作用於臀部、腿部肌群。

第三招「靠牆深蹲」：背靠牆，腳離牆面半步距離，屁股往下坐，停10~15秒（圖四）再起來。注意膝蓋不能超過腳尖，做3回合，增加下肢肌肉力量。