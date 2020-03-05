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無人機致死、住院兩天以上重傷等 運安會可啟動調查

聯合報 / 記者雷光涵／即時報導
宜蘭上月發生首起無人墜毀爆炸起火意外。本報資料照片
宜蘭上月發生首起無人墜毀爆炸起火意外。本報資料照片

鑑於台灣遙控無人機近年發展迅速，無人機重大飛航事故調查作業處理規則由運安會公告生效，調查範圍涵蓋造成死亡、重傷及無人機損壞無法修復等。

民航局對於遙控無人機的管理機制將於3月31日起將生效，各地玩家力爭開放更多限飛區；此專章明訂要申請限飛區操作的團體除必須要取得操作許可、投保等，但不幸發生事故，外界仍需要了解事故發生原因並加以預防。運安會表示，無論個人娛樂型之小型遙控無人機，或是任務型之遙控無人機，已遍及於生活各個角落。但在其便利之餘帶來的安全議題，成為不可忽視的問題。

運安會之前在運輸事故調查法中將遙控無人機重大飛航事故納入調查範圍，依據這個母法再擬訂「遙控無人機重大飛航事故調查作業處理規則」，對重大飛航事故做了明確定義。包括發生直接觸及遙控無人機任何部位，包括自機體分離的部分，造成當場死亡；在受傷後七天之內須住院治療48小時以上的重傷；有遙控無人機損壞無法修復的實質損害。

處理規則明訂，重大飛航事故發生後，造成人員死亡、傷害、25公斤以上無人機受實質損害或是造成其他造成人民生命、財產重大影響者、或毀損超過新台幣50萬元，遙控無人機所有人或操作人，以及政府相關機關（構）應盡速將已知事故狀況通報運安會值日官，並有義務協助配合調查。

另除為救援、消防及交通之的必要外，事故現場應維持現場完整。但為避免一般民眾受到傷害，及環境受到汙染而有必要清理現場，應先徵得主任調查官的同意。

事故 修復 民航局

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